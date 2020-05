Κόσμος

Κορονοϊός: Σταθεροποίηση στους ημερήσιους θανάτους στις ΗΠΑ

Σταθερά μειούμενος για τρίτη μέρα ο αριθμός των θυμάτων από την πανδημία στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό.

Για τρίτο συναπτό 24ωρο, στις ΗΠΑ καταγράφηκαν λιγότεροι από 700 θάνατοι σε μία ημέρα εξαιτίας της COVID-19, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς ως τις 20:30 χθες Τρίτη (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Τετάρτη ώρα Ελλάδας).

Στη χώρα που υφίσταται το πιο βαρύ πλήγμα εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού στον κόσμο καταγράφηκαν 657 νέοι θάνατοι, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει η σχολή ιατρικής της Βαλτιμόρης.

Ο ημερήσιος απολογισμός αυτός αυξάνει σε 98.875 το σύνολο των θυμάτων της πανδημίας. Πλέον αναμένεται σύντομα να ξεπεραστεί το πολύ βαρύ από τη σκοπιά του συμβολισμού όριο των 100.000 θανάτων.

Ενώ υπερέβαιναν συχνά το επίπεδο των 2.000 θανάτων την ημέρα από τις αρχές του Απριλίου ως τις αρχές του Μαΐου, οι ΗΠΑ δεν έχουν φθάσει σε αυτό τις τελευταίες περίπου είκοσι ημέρες. Αρκετές φορές τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, οι θάνατοι δεν ξεπέρασαν τους 1.000.

Στη χώρα επιβεβαιώθηκαν εξάλλου περίπου 18.000 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 το τελευταίο 24ωρο — το σύνολο τους ανέρχεται πλέον σε σχεδόν 1,7 εκατ. —, αριθμός επίσης μειωμένος.