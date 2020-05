Κόσμος

Πόλεμος Τραμπ – Twitter στο…Twitter

Επισήμανση σε ανάρτηση του Προέδρου των ΗΠΑ έκανε ο ιστότοπος πυροδοτώντας πόλεμο μαζί του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες Τρίτη τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter ότι «παρεμβαίνει» στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, μετά την άνευ προηγουμένου κίνηση των διαχειριστών του να επισημάνουν δύο αναρτήσεις του Ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ ως παραπλανητικές.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου κατήγγειλε — φυσικά με... δύο νέες αναρτήσεις του στο Twitter — ότι η διεύθυνση του ιστότοπου απειλεί την «ελευθερία του λόγου», κάτι που «εγώ, ως πρόεδρος, δεν θα επιτρέψω να γίνει!».

«Ο Twitter παρεμβαίνει στις προεδρικές εκλογές του 2020», εξεμάνη ο μεγιστάνας. «Ο Twitter καταπνίγει εντελώς την ελευθερία του λόγου», πρόσθεσε, πληκτρολογώντας τις λέξεις «ελευθερία του λόγου» με κεφαλαία γράμματα για έμφαση, όπως συνηθίζει.

Αφορμή του ξεσπάσματος, η απόφαση του Twitter νωρίτερα να τοποθετήσει ειδική σήμανση σε νήμα αναρτήσεων του αμερικανού προέδρου για τις επιστολικές ψήφους, προτρέποντας τους αναγνώστες του να «ενημερωθούν για τα γεγονότα», παραπέμποντάς τους σε σελίδα με υλικό που αντικρούει τον ισχυρισμό του Τραμπ πως η ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου αποτελεί μέρος σχεδίου να γίνει «νοθεία», προκειμένου ο αρχηγός του κράτους να ηττηθεί στην αναμέτρηση του Νοεμβρίου.