Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: νέο χειρουργείο για την 34χρονη

Ο δικηγόρος της άτυχης γυναίκας στη εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την κατάθεση και τα σενάρια που ακούγονται.

«Είπε τα ίδια πράγματα, από όσο γνωρίζω γιατί είναι μυστική η διαδικασία», δήλωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο δικηγόρος της 34χρονης που δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι, σχολιάζοντας την κατάθεσή της στην Αστυνομία. Εξήγησε δε ότι και αυτή η κατάθεση ήταν ολιγόλεπτη.

Όσο αφορά στο πρόσωπο της ή του δράστη, ο Απόστολος Λύτρας ξεκαθάρισε ότι, η εντολέας του έχει πει ότι «είπε ότι της έμοιαζε με γυναίκα».

Ερωτηθείς σχετικά με σενάρια που ακούγονται για βίντεο με τη δράστη και κάποιον οδηγό που τη μετέφερε εκεί, διαψεύδει.

Σχετικά με την κατάσταση της υγείας της γυναίκας, είπε ότι παραμένει κρίσιμη και πως σήμερα θα υποβληθεί σε ένα ακόμα χειρουργείο, ενώ απάντησε σε σχετική ερώτηση πως «έχει καταλάβει το κακό που της έχει γίνει».

«Έχει περάσει μεγάλο διάστημα, αν ήταν κάτι απλό, θα είχαν ανοίξει στόματα», επανέλαβε καταλήγοντας το Απόστολος Λύτρας.