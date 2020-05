Κοινωνία

“Special Report”: Η κρυφή ενδοοικογενειακή βία την περίοδο της καραντίνας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θύματα και ειδικοί μιλούν για τον αναγκαστικό εγκλεισμό γυναικών με τους βασανιστές τους, τους άνδρες τους, κατά την περίοδο της καραντίνας.