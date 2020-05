Οικονομία

Στο χείλος της χρεοκοπίας η Αργεντινή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Μπουένος Άιρες ανακοίνωσε πως αναστέλλει την εξυπηρέτηση των δανειακών του υποχρεώσεων.

Οι οίκοι αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Fitch Ratings και Standard and Poor’s (S&P) ανακοίνωσαν χθες Τρίτη ότι υποβαθμίζουν το αξιόχρεο του δημοσίου της Αργεντινής, λίγα εικοσιτετράωρα αφού το Μπουένος Άιρες ανακοίνωσε πως αναστέλλει την εξυπηρέτηση των δανειακών του υποχρεώσεων.

Ο S&P υποβάθμισε το αξιόχρεο της Αργεντινής από CC σε D («Default», κατάσταση χρεοκοπίας), ενώ ο Fitch έκανε πρακτικά το ίδιο, υποβαθμίζοντάς το από το C στο επίπεδο RD («Restricted Default», περιορισμένη ή επιλεκτική χρεοκοπία), σύμφωνα με τα δελτία Τύπου που δημοσιοποίησαν οι δύο οίκοι.

Η εξέλιξη ακολουθεί την απόφαση που πήρε την Παρασκευή η κυβέρνηση του προέδρου Αλμπέρτο Φερνάντες να μην αποπληρώσει εντός προθεσμίας τόκους ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων για διάφορα αξιόγραφα η ωρίμανση των οποίων επίκειται το 2021, το 2026 και το 2046, καθώς συνεχίζεται η διαπραγμάτευση για τη συνολική αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους της Αργεντινής.

Οι διαπραγματεύσεις κανονικά θα ολοκληρώνονταν την 8η Μαΐου το αργότερο αλλά, ελλείψει συμφωνίας, παρατάθηκαν ως την Παρασκευή, ημέρα κατά την οποία θα έπρεπε να γίνει η καταβολή αυτών των 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

Συνολικά, το δημόσιο χρέος της Αργεντινής έχει φθάσει τα 324 δισεκατομμύρια δολάρια, ή σχεδόν το 90% του ΑΕΠ της.

Η νέα στάση πληρωμών είναι η ένατη στην ιστορία της χώρας. Η κυβέρνηση του κεντροαριστερού προέδρου Φερνάντες όμως επιδιώκει να κλείσει συμφωνία με τους πιστωτές που διακρατούν τους τίτλους του δημοσίου της Αργεντινής ώστε να αποφύγει την κήρυξη πτώχευσης.

Το πιο πρόσφατο χρεοστάσιο ανάγεται στο 2001, όταν αφορούσε δανειακές υποχρεώσεις περίπου 100 δισεκ. δολαρίων. Η εξέλιξη είχε πυροδοτήσει μια από τις χειρότερες οικονομικές κρίσεις από την ίδρυση του κράτους.

Σχεδόν είκοσι χρόνια αργότερα, η Αργεντινή έχει περιέλθει εκ νέου σε άσχημη θέση: η οικονομία της βρίσκεται σε ύφεση επί δύο χρόνια, ο πληθωρισμός έχει απογειωθεί (53% το 2019), ενώ η φτώχεια δεν σταματά να εξαπλώνεται (33% του πληθυσμού το 2019).