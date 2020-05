Κοινωνία

Γκαζάκια στο Πέραμα

Αυτοσχέδιο εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη στην είσοδο κτηρίου στο Πέραμα.

(φωτογραφία αρχείου)

Αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, από γκαζάκια και ένα μπουκάλι με βενζίνη, τοποθέτησαν άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από κτίριο στη Λ.Δημοκρατίας στο Πέραμα.

Από την ανάφλεξη προκλήθηκε φωτιά στην πρόσοψη του κτιρίου και μικρές υλικές ζημιές.

Στο σημείο επιχείρησαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα.