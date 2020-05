Πολιτική

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: ομόφωνη η εισήγηση των ειδικών για το άνοιγμα των Δημοτικών Σχολείων (βίντεο)

Η Υπουργός Παιδείας, δήλωσε πως όλα είναι έτοιμα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν στις 15 Ιουνίου.

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε πως σε ότι αφορά το άνοιγμα των Δημοτικών Σχολείων, οι ειδικοί έδωσαν το «πράσινο φως» και μάλιστα η εισήγηση τους ήταν ομόφωνη.

Ερωτηθείς αν φοβάται πως το άνοιγμα των Δημοτικών Σχολείων θα είναι επικίνδυνο γιατί τα παιδιά είναι πολύ μικρά και δεν θα τηρούν τα απαραίτητα μέτρα, απάντησε ότι δεν υπάρχει καλύτερος χώρος από αυτόν του σχολείου για να μάθουν τα παιδιά να πειθαρχούν και υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες από τον ΕΟΔΥ, ειδικά για τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων.

Συμπλήρωσε δε, πως ανάλογοι φόβοι υπήρχαν και για το άνοιγμα των Γυμνασίων και των Λυκείων, αλλά όπως αποδείχθηκε εκεί δεν εμφανίστηκε κανένα κρούσμα. Η κυρία Κεραμέως υπογράμμισε ότι ήδη οι μαθητές των Δημοτικών λείπουν 3 μήνες από τις σχολικές αίθουσες κι αν φτάναμε στον Σεπτέμβρη ο χρόνος θα ήταν 6 μήνες κι αυτό κάνει κακό στα παιδιά σε πολλούς τομείς, όχι μόνο εκπαιδευτικούς αλλά και ψυχολογικούς.

Σε ότι αφορά τα ολοήμερα σχολεία, εξήγησε πως θα παραμείνουν κλειστά την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων και στη συνέχεια θα υπάρξει επαναξιολόγηση της κατάστασης.

Δήλωσε κατηγορηματικά ότι όλα είναι έτοιμα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν στις 15 Ιουνίου.

Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε και στις βασικότερες πτυχές του νέου Νομοσχεδίου για την Παιδεία, τονίζοντας πως προηγήθηκε ηλεκτρονική διαβούλευση, αλλά και θεσμικός διάλογος με εκπροσώπους των εκπαιδευτικών.