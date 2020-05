Κόσμος

Κορονοϊός – Περού: χιλιάδες νέα κρούσματα το τελευταίο εικοσιτετράωρο

Το 25% των Περουβιανών έχει χάσει κάθε πηγή εισοδήματος τους τελευταίους 2 μήνες λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί για την πανδημία.

Το υπουργείο Υγείας του Περού ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι κατέγραψε αριθμό-ρεκόρ 5.772 νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 σε 24 ώρες, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό να πλησιάζει πλέον τους 130.000.

Η χώρα των Άνδεων θρήνησε άλλους 159 θανάτους το προηγούμενο 24ωρο, με το σύνολο των θυμάτων της COVID-19 να ανέρχεται έτσι σε 3.788, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου.

Είναι η πρώτη φορά που ο ημερήσιος αριθμός των νέων κρουσμάτων μόλυνσης ξεπερνά τα 5.000, ενώ εδώ και αρκετές ημέρες κυμαινόταν περί τα 4.000, την ώρα που η πανδημία του κορονοϊού φθάνει στην κορύφωσή της στο Περού των 33 εκατομμυρίων κατοίκων, σύμφωνα με τις αρχές.

Περίπου το 70% των ανθρώπων που έχουν αρρωστήσει είναι συγκεντρωμένοι στη Λίμα, την πρωτεύουσα, και στο γειτονικό λιμάνι Καγιάο.

Ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας (ΠΑΟΫ), με έδρα την Ουάσινγκτον, προειδοποίησε νωρίτερα χθες ότι η εξάπλωση του κορονοϊού «επιταχύνεται» στη χώρα αυτή, όπως και στη Χιλή και τη Βραζιλία, καθώς η Λατινική Αμερική έχει πλέον μετατραπεί στο επίκεντρο της κρίσης.

Το Περού κατατάσσεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των κρατών της περιφέρειας με τα περισσότερα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, πίσω από τη Βραζιλία, και στην τρίτη θέση ως προς τον αριθμό των θανάτων εξαιτίας της COVID-19, πίσω από τη Βραζιλία και το Μεξικό.

Η χώρα ζει υπό περιορισμό σε εθνική κλίμακα εδώ και 72 ημέρες, με νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας και τα σύνορα να παραμένουν κλειστά, μεταξύ άλλων μέτρων.

Η οικονομία έχει δεχθεί βαρύ χτύπημα, καθώς δεν παραμένει ενεργό παρά το 44% των παραγωγικών δυνατοτήτων του Περού. Τους τελευταίους δύο μήνες, ο ένας Περουβιανός στους τέσσερις έχασε κάθε πηγή εισοδήματος.

Ένδειξη των δυσχερειών για την οικονομία είναι πως το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών εμπορικών συναλλαγών της χώρας περιορίστηκε το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε 529 εκατομμύρια δολάρια, ήτοι συρρικνώθηκε κατά περίπου 700 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της περασμένης χρονιάς, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα.

Η μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου τρεχουσών εμπορικών συναλλαγών οφειλόταν το πρώτο δίμηνο του 2020 μάλλον στον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας, προτού επιταχυνθεί εξαιτίας της πανδημίας. Οι ΗΠΑ και η Κίνα είναι οι δύο μεγαλύτεροι εμπορικοί εταίροι του Περού.