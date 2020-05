Κόσμος

Μπάιντεν: εντελώς βλάκας ο Τραμπ

Ο κορονοϊός και η χρήση προστατευτικής μάσκας στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης Μπάιντεν – Τραμπ.

Ο Τζο Μπάιντεν, υποψήφιος για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών, χαρακτήρισε τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του Ντόναλντ Τραμπ «εντελώς βλάκα» αφού δε φόρεσε μάσκα προστασίας προσώπου σε μία σειρά πρόσφατων δημόσιων εκδηλώσεων, υποστηρίζοντας ότι το έλλειμμα ηγεσίας (του Τραμπ) στο συγκεκριμένο ζήτημα «κοστίζει ανθρώπινες ζωές».

Η απόφαση για το αν κάποιος πρέπει να φοράει μάσκα προσώπου δημοσίως βρέθηκε στο επίκεντρο της προεκλογικής πολιτικής αντιπαράθεσης, με τους δύο προεδρικούς υποψηφίους να υιοθετούν εκ διαμέτρου αντίθετες προσεγγίσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Η απόφαση του Μπάιντεν να φορέσει μάσκα σε μία δημόσια ανοιχτή εκδήλωση την Ημέρα της Μνήμης, κατά την πρώτη δημόσια εμφάνισή του από τον Μάρτιο, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής του προέδρου Τραμπ, ο οποίος προχώρησε σε επανάληψη της ανάρτησης μιας φωτογραφίας του Μπάιντεν στην ίδια εκδήλωση, σχολιάζοντας, «Αυτό μπορεί να βοηθήσει να εξηγηθεί γιατί δεν αρέσει στον Τραμπ να φοράει μάσκα δημοσίως».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει φορέσει μάσκα προστασίας προσώπου μπροστά στις κάμερες σε μια σειρά δημόσιων εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσφατων εορτασμών για την Ημέρα της Μνήμης στις ΗΠΑ.