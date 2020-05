Κόσμος

Συνελήφθη ο εμπρηστής του Κιότο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα χέρια της Αστυνομίας ο δράστης της πυρκαγιάς που είχε στοιχίσει τη ζωή δεκάδων ανθρώπων.

Η αστυνομία της Ιαπωνίας ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε τον φερόμενο δράστη της πυρκαγιάς σε ένα στούντιο animation στο Κιότο πέρσι από την οποία έχασαν τη ζωή τους 36 άνθρωποι και περισσότεροι 30 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ο ύποπτος, που νοσηλεύεται εδώ και δέκα μήνες.

“Συλλάβαμε τον Σίνζι Αόμπα, 42 ετών, ο οποίος φέρεται να σκότωσε 36 ανθρώπους βάζοντας φωτιά” στο στούντιο 1 του Kyoto Animation (Kyoani) στις 18 Ιουλίου 2019, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η αστυνομία είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης εναντίον του Σίνζι Αόμπα αμέσως μετά την πυρκαγιά όμως δεν είχε καταφέρει να τον ανακρίνει και να τον συλλάβει επισήμως καθώς είχε υποστεί και ο ίδιος σοβαρά εγκαύματα και χρειάστηκε να νοσηλευθεί σε δύο νοσοκομεία, αρκετές εβδομάδες σε κώμα.

Ο 42χρονος κατηγορείται και για απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον των 34 άλλων ανθρώπων που τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά και για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων καθώς εθεάθη στον δρόμο κρατώντας μαχαίρι, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK μετέδωσε ότι η αστυνομία συνέλαβε τον Αόμπα σε νοσοκομείο του Κιότο όπου και ομολόγησε την πράξη του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στα κεντρικά γραφεία της αστυνομίας για να ανακριθεί.

Σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες, ο άνδρας εισέβαλε στο κτίριο του στούντιο ρίχνοντας βενζίνη και στη συνέχεια έβαλε φωτιά φωνάζοντας: “θα πεθάνετε”.

Τα κίνητρά του δεν είναι ξεκάθαρα, ενώ δεν έχει κάποια γνωστή σχέση με το Kyoto Animation, το οποίο όμως είχε κατηγορήσει ότι του έκλεψε μια ιδέα για σενάριο.

Το 2012 είχε καταδικαστεί σε περισσότερα από τρία χρόνια φυλάκιση για κλοπή, ενώ πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Ιαπωνίας.

Από την πυρκαγιά σκοτώθηκαν κυρίως νεαροί καλλιτέχνες του animation που εργάζονταν στο στούντιο. Οι νέοι αυτοί επαγγελματίες είχαν “την ιαπωνική βιομηχανία του animation στους ώμους τους (…) Χάθηκαν τα κοσμήματα της Ιαπωνίας”, είχε δηλώσει μετά την τραγωδία ο πρόεδρος της εταιρείας Χιντεάκι Χάτα.

Το Kyoto Animation, που ιδρύθηκε το 1981, είναι γνωστό όχι μόνο στην Ιαπωνία αλλά και σε όλο τον κόσμο για τις σειρές και τις ταινίες του, και η τραγωδία προκάλεσε σοκ στους λάτρεις του animation σε όλο τον κόσμο.

Μεταξύ των γνωστών προσωπικοτήτων που απέτισαν φόρο τιμής στους νεκρούς ήταν ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό και ο επικεφαλής της Apple Τιμ Κουκ.?