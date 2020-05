Παράξενα

Έβγαλε το εσώρουχο της και το φόρεσε ως μάσκα για να εξυπηρετηθεί! (βίντεο)

Το απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας μέσα σε ταχυδρομείο.

Ένα απίστευτο περιστατικό διαδραματίστηκε σε ταχυδρομείο της Ουκρανίας, με πρωταγωνίστρια μια αποφασισμένη για όλα, γυναίκα.

Η εν λόγω κυρία έφτασε στο ταχυδρομείο χωρίς προστατευτική μάσκα όπως επέβαλλαν τα μέτρα που εφαρμόζονται και στην Ουκρανία για τον κορονοϊό και της ζητήθηκε να αποχωρήσει.

Αποφασισμένη να εξυπηρετηθεί με κάθε κόστος, κατέβασε το παντελόνι της, έβγαλε το εσώρουχο της και το φόρεσε ως προστατευτική μάσκα!

Το περιστατικό συνέβη στις 24 Μαΐου, σε κατάστημα ταχυδρομείου στο Κίεβο.