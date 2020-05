Αθλητικά

Τέλος ο Κουφός από την ΤΣΣΚΑ

Η ρωσική ομάδα αποφάσισε να μην ανανεώσει το συμβόλαιο του Έλληνα σέντερ.

Μετά τον Ρον Μπέικερ και ο Κώστας Κουφός αποτελεί παρελθόν από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Ο Έλληνας σέντερ, είχε υπογράψει συμβόλαιο για 1+1 χρόνια με τη ρωσική ομάδα, με ετήσιες αποδοχές περίπου τρία εκατομμύρια ευρώ. Η ΤΣΣΚΑ διατηρούσε δικαίωμα να τον αφήσει ελεύθερο μετά την πρώτη σεζόν, κάτι το οποίο και έκανε.

Το tweet της ομάδας ανέφερε τα εξής:

«Ευχαριστούμε @kostakoufos! Η ομάδα μας χρησιμοποίησε την οψιόν του συμβολαίου για να λήξει τη συνεργασία της με τον σέντερ, Κώστα Κουφό. Ο Κουφός αποφάσισε να κάνει ντεμπούτο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μετά από 11 χρόνια στο NBA με πέντε διαφορετικές ομάδες και υπέγραψε με την ΤΣΣΚΑ τον Ιούλιο του 2019».

Την εφετινή σεζόν, ο Κουφός είχε 8.4 πόντους και 5.2 ριμπάουντ μέσο όρο σε 15 λεπτά συμμετοχής στην VTB League και 3.7 πόντους και 2.8 ριμπάουντ μέσο όρο σε εννέα λεπτά συμμετοχής στην EuroLeague.