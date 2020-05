Κόσμος

Φωτιά σε εργοστάσιο (βίντεο)

Πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο, βάζοντας σε συναγερμό τους πυροσβέστες.

Μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες στην Καλιφόρνια.

Η φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο ντομάτας γύρω στις 8:30, τοπική ώρα.

Καπνοί και φλόγες κάλυψαν ολόκληρη την περιοχή, ωστόσο οι πυροσβέστες κατάφεραν να την περιορίσουν χωρίς να υπάρξει τραυματίας.

Τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν διευκρινιστεί.