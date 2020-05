Οικονομία

Λαγκάρντ: από 8% έως 12% η ύφεση στην Ευρωζώνη το 2020

Η Πρόεδρος της ΕΚΤ παραδέχθηκε ότι το ήπιο σενάριο για τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού, είναι πλέον ξεπερασμένο.

Η οικονομία της ευρωζώνης είναι πιθανόν να συρρικνωθεί κατά 8% έως 12% φέτος καθώς πασχίζει να ξεπεράσει τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορονοϊού, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.

Η ΕΚΤ είχε πει προηγουμένως ότι η οικονομία μπορεί να συρρικνωθεί κατά 5% έως 12%, αλλά η Λαγκάρντ, σε διάλογο με νέους, δήλωσε ότι το «ήπιο» σενάριο είναι ήδη ξεπερασμένο και το πραγματικό αποτέλεσμα θα είναι μεταξύ του «μέτριου» και του «σοβαρού» σεναρίου.