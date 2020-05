Κοινωνία

Μετέφεραν ναρκωτικά με υπεραστικά λεωφορεία (εικόνες)

Εξαρθρώθηκε η συμμορία που διακινούσε τα ναρκωτικά με λεωφορεία.

Στα ίχνη συμμορίας που μετέφερε ποσότητες ηρωίνης με υπεραστικά λεωφορεία έφτασαν αστυνομικοί της ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Ως μέλη της συνελήφθησαν δύο 25χρονοι Έλληνες, μεταξύ αυτών «ηγετικό της στέλεχος», όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ενώ αναζητείται 21 ετών συνεργός τους, αλβανικής καταγωγής.

Η δίωξη ναρκωτικών Θεσσαλονίκης φαίνεται πως είχε πληροφορίες για τη φερόμενη δράση της εγκληματικής ομάδας και χθες τα ξημερώματα αστυνομικοί της παραπάνω υπηρεσίας συνέλαβαν στη Θεσσαλονίκη έναν από τους 25χρονους την ώρα της αποβίβασής του από υπεραστικό λεωφορείο. Στην κατοχή του βρέθηκε ταξιδιωτικός σάκος με πάνω από πέντε κιλά ηρωίνη, ναρκωτική ουσία που -σύμφωνα με τη δικογραφία- επρόκειτο να διακινηθεί στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.

Από τη συνεχιζόμενη αστυνομική έρευνα συνελήφθη, λίγες ώρες αργότερα, το φερόμενο ως «ηγετικό στέλεχος» της συμμορίας, σε σπίτι όπου διέμενε προσωρινά στην περιοχή Νέα Μαγνησία. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών και αναμένεται να παραπεμφθούν για απολογία σε ανακριτή.

Στο μεταξύ, δέκα άτομα συνελήφθησαν το προηγούμενο 24ωρο στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων που έλαβαν χώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και σε διάφορες περιοχές του νομού για περιπτώσεις κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Στους ελέγχους συμμετείχε και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της αστυνομίας, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.