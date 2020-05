Πολιτική

Σακελλαροπούλου σε Κεραμέως: Ήταν πολύ κρίσιμο να ξεκινήσουν τα σχολεία

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε από την Υπουργό Παιδείας

Την ανάγκη να ανοίξουν τα σχολεία, μολονότι «υπάρχει ανησυχία σε όλους μας, στους γονείς, την κυβέρνηση, σε όλους», εξέφρασε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά τη συνάντησή της το πρωί της Τετάρτης με την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Στη συνομιλία της με την υπουργό Παιδείας η Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρατήρησε ότι «ο φυσικός χώρος και από πλευράς εκπαιδευτικού έργου αλλά και κυρίως από την πλευρά της κοινωνικότητας, της κοινωνικής επαφής, είναι το σχολείο. Επομένως ήταν πολύ κρίσιμο να ξεκινήσουν τα σχολεία». Η ίδια ωστόσο πρόσθεσε ότι «διεθνώς όλα γίνονται με επιφυλακτικότητα, με τις οδηγίες των ειδικών πάντοτε. Και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά».

Από την πλευρά της η κυρία Κεραμέως υπενθύμισε ότι η απόφαση για την επαναλειτουργία των σχολικών δομών έγινε ύστερα από «ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής των ειδικών», ενώ εξήρε τη συμβολή των εκπαιδευτικών στην επιτυχία του εγχειρήματος της τηλεκπαίδευσης. Σε αυτό το σημείο και η κυρία Σακελλαροπούλου μίλησε για «φωτισμένους εκπαιδευτικούς».



ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Είναι εξαιρετικά μεγάλη τιμή και χαρά να σας συναντώ σήμερα και σας ευχαριστώ θερμά για τη συνάντηση αυτή. Είναι πολύ μεγάλη τιμή και να συναντώ την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και βεβαίως την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ήθελα σήμερα να σας ενημερώσω αφενός για την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών, πάντοτε στη βάση των οδηγιών των ειδικών, με προσεκτικά βήματα, με μέτρα προστασίας και πρόληψης, αλλά επιτρέποντας στους μαθητές να επιστρέψουν σιγά - σιγά στον φυσικό τους χώρο. Και δεύτερον να σας ενημερώσω για το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση του σχολείου. Η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί και ετοιμάζεται πλέον να μπει στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Με μεγάλη χαρά θα σας ενημερώσω αναλυτικά και για τα δύο αυτά ζητήματα: Την επαναλειτουργία των δομών και το νομοσχέδιο αναφορικά με την αναβάθμιση του σχολείου, καθότι ξέρω το μεγάλο ενδιαφέρον που τρέφετε εν γένει για την παιδεία.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: Χαίρομαι κι εγώ πολύ που σας συναντώ κυρία Υπουργέ. Πράγματι η εκπαίδευση, που είναι τόσο σημαντική για τον τόπο και για την κοινωνία, συνάντησε αρκετά προβλήματα στον καιρό των μέτρων της πανδημίας. Το στοίχημα ελπίζω ότι έχει κερδηθεί με την προσπάθεια που έγινε και τα ιδιαίτερα μεγάλα βήματα με την ψηφιακή εκπαίδευση και την ψηφιοποίηση γενικότερα. Αλλά ειδικά στον τομέα της εκπαίδευσης αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθήσατε όλοι να καλυφθεί το κενό που δημιουργήθηκε. Και νομίζω ότι υπήρξε ανταπόκριση κι έγιναν βήματα πολύ χρήσιμα στο πεδίο αυτό.

Από εκεί και πέρα, όμως, όντως ο φυσικός χώρος και από πλευράς εκπαιδευτικού έργου αλλά και κυρίως από την πλευρά της κοινωνικότητας, της κοινωνικής επαφής, είναι το σχολείο. Επομένως ήταν πολύ κρίσιμο να ξεκινήσουν τα σχολεία. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ανησυχία σε όλους μας, στους γονείς, την κυβέρνηση, σε όλους. Παρατηρώ, όμως, ότι διεθνώς όλα γίνονται με επιφυλακτικότητα, με τις οδηγίες των ειδικών πάντοτε. Και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά.

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Αναφορικά με την τηλεκπαίδευση να σας πω ότι παρά τις όποιες δυσκολίες -προφανώς και υπήρξαν δυσκολίες, καθώς ήταν κάτι καινούργιο για όλους- το εγχείρημα πέτυχε. Και αν πέτυχε να έχει την ευρύτερη δυνατή εφαρμογή, αυτό πραγματικά οφείλεται στους εκπαιδευτικούς. Οφείλεται στα στελέχη εκπαίδευσης, οφείλεται στους εκπαιδευτικούς και βεβαίως στους μαθητές, τους σπουδαστές και τους φοιτητές, αλλά πραγματικά οι εκπαιδευτικοί κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες προκειμένου ακριβώς να επιτευχθεί ο στόχος. Και ο στόχος ήταν να διατηρηθεί πολύ στενή επαφή μεταξύ των παιδιών μας και της εκπαιδευτικής, της μαθησιακής διαδικασίας. Και οφείλουμε θερμά συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς ακριβώς γι αυτόν τον λόγο.

Τώρα αναφορικά με τις ανησυχίες στις οποίες αναφερθήκατε, σχετικά με την επαναλειτουργία των δομών, προφανώς είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση αυτή, προφανώς ακολουθούμε στενότατα τις οδηγίες των ειδικών κι έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι και τα δυο πολύ μεγάλα βήματα αναφορικά με την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών -και αυτό για την επαναλειτουργία των γυμνασίων και λυκείων και αυτό για τα δημοτικά- είχαν την ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής των ειδικών. Είναι οι ίδιοι ειδικοί οι οποίοι μας έχουν καθοδηγήσει άριστα μέχρι τώρα κι έχουν βοηθήσει καταλυτικά, προκειμένου ακριβώς η χώρα να πετύχει αυτήν την εξέλιξη αναφορικά με την πανδημία, εξέλιξη που μας έχει οδηγήσει σε διεθνώς αναγνωρισμένα πλέον αποτελέσματα. Άρα βεβαίως και πρέπει να επιτρέψουμε την επιστροφή στην κανονικότητα, πάντοτε όμως με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, με μέτρα προστασίας και πρόληψης και με βάση τους ειδικούς. Ακούμε τους ειδικούς και με βάση τις πολύτιμες οδηγίες τους πορευόμαστε.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: Πάνω σε αυτό που είπατε για τους εκπαιδευτικούς, πιστεύω ότι πίσω από κάθε δημιουργικότητα, πίσω από κάθε επίτευγμα του σχολείου κρύβονται φωτισμένοι εκπαιδευτικοί. Κι η Ελλάδα έχει αναδείξει πολλούς. Κι όπως λέτε και συμφωνώ απόλυτα, αυτήν την περίοδο ήταν και θα συνεχίσει ο ρόλος τους να είναι πολύ σημαντικός.