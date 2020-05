Πολιτική

Δένδιας: Τα σύνορα φυλάσσονται και θα φυλαχθούν απολύτως

Ο Υπουργός Εξωτερικών για τις τουρκικές προκλήσεις, τα ελληνοτουρκικά και το τουρκολιβυκό. Η κατασκευή του φράχτη στον Έβρο.

Ξεκάθαρος ότι «τα σύνορα της χώρας φυλάσσονται και θα φυλαχθούν απολύτως» εμφανίστηκε στον ΘΕΜΑ 104,6 ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επισημαίνοντας ότι «είναι φανερό ότι υπήρξαν από την τουρκική πλευρά δηλώσεις αρμοδίων παραγόντων που είναι λογικό να προκαλούν ανησυχίες στη χώρα μας».

Όσον αφορά, δε, τα όσα ακούστηκαν για τη δήθεν κατάληψη ελληνικού εδάφους στον Έβρο τόνισε ότι «αυτή η υπόθεση ξεκίνησε από την ακροδεξιά» προσθέτοντας ότι στις συνεδριάσεις στη Βουλή την Τρίτη «ανέλυσα γιατί οι δηλώσεις μου έγιναν ορθώς και με τον σωστό λεκτικό τρόπο».

Μιλώντας γενικότερα για τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις είπε ότι «μια είναι κρύο και μια ζεστό, περνάμε από κλιμάκωση στην αποκλιμάκωση. Η Ελλάδα θέλει την αποκλιμάκωση και τη χείρα φιλίας στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Εφόσον η Τουρκία θέλει να συναντηθούμε σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα είναι πρόθυμη. Υπάρχουν ημέρες που είναι αποκλιμακούμενη η κατάσταση και υπάρχουν μέρες που οι Τούρκοι επίσημοι λένε απαράδεκτα πράγματα».

Ερωτηθείς για την τακτική αυτή της Τουρκίας ο Νίκος Δένδιας είπε ότι «δεν είμαι αρμόδιος να κρίνω το συμφέρον της Τουρκίας αλλά, αν υπήρχε δυνατότητα να συμβουλέψω την Άγκυρα, θα έλεγα να φέρεται σαν μια χώρα του 21ου αιώνα και όχι σαν μια χώρα που επιχειρεί να κυριαρχήσει με τη λογική των κανονιοφόρων».

Τόνισε, ακόμα, ότι «βεβαίως και θα γίνει ο φράχτης. Ο φράχτης είναι για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών που η Τουρκία χρησιμοποιεί ως υβριδική απειλή».

«Ο φράχτης είναι πέραν αμφιβολίας του ελληνικού εδάφους και με χώρο μεταξύ του φράχτη και των συνόρων» πρόσθεσε ο κ. Δένδιας υπενθυμίζοντας ότι «το 2012 είχα ολοκληρώσει το πάνω τμήμα του φράχτη».

Σημείωσε, ακόμα, ότι «η Ελλάδα ενεργεί πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτός που τα παραβιάζει με βάρβαρο τρόπο είναι η Τουρκία που εξωθεί τους μετανάστες στα σύνορα. Αυτό είναι δυστυχία για τους ανθρώπους αυτούς», είπε, επισημαίνοντας ότι «έχουμε, δυστυχώς, δηλώσεις Τούρκων επισήμων ότι όταν τελειώσει η κρίση του κορονοϊού δεν θα εμποδιστούν οι μετανάστες να φτάσουν στα σύνορα».

«Το έχουμε πει στους Τούρκους. Η σχέση με την Ευρώπη δεν μπορεί να είναι αλά καρτ. Δεν μπορεί να επιλέγει όποια κομμάτια θέλει. Τα κομμάτια για το δίκαιο και την προστασία των δικαιωμάτων είναι θεμέλιο για την Ευρώπη. Η Τουρκία πρέπει επί του πρακτέου να πάρει απόφαση, θέλει να είναι κομμάτι του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι ή δεν θέλει; Εάν όμως η Τουρκία θεωρεί ότι μπορεί να λαμβάνει ανήκοντας όμως σε έναν άλλο αξιακό χώρο, δεν γίνεται. Η Ελλάδα έχει θέσει μια εξαίρεση: Τα χρήματα για τους πρόσφυγες. Άλλο, όμως, η Τουρκία και άλλο οι πρόσφυγες».

Όσον αφορά τη Λιβύη ο κ. Δένδιας εξήγησε ότι «δεν τη θεωρούμε ελληνοτουρκική διαφορά. Θέλουμε ειρήνευση στην χώρα αυτή και να αποφασίσουν οι πολίτες με εκλογές».

«Εμείς υπολογίζαμε την εφαρμογή της νομιμότητας στη Λιβύη και αυτό φέρνει ως λογικό παρακολούθημα την κατάργηση του μνημονίου Λιβύης-Τουρκίας. Αυτό που επιδιώκει η Ελλάδα και το έχει πετύχει σε κάποιο βαθμό είναι να είναι παρούσα στην Λιβύη» πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών εξήγησε ότι «αυτό που έχει αποφασιστεί είναι να υπάρξει δύναμη ευρωπαϊκή νότια της Κρήτης. Η Μάλτα είχε δημιουργήσει θέμα στην διοικητική δομή της επιχείρησης "Ειρήνη" και προχθές ήρε τις αντιρρήσεις της. Το γεγονός ο τι έχουμε για ένα 6μηνο τη διοίκηση του στόλου είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα».

Κατέληξε, τέλος, με αφορμή την παρατήρηση ότι η Τουρκία είναι παρούσα στη Λιβύη ότι «η Τουρκία βρίσκεται και στη Σομαλία και στο Κατάρ, μην θεωρείτε πολύ ευφυές την υπερεπέκταση της Τουρκίας που ζει με τον νεοθωμανισμό».

Κατρούγκαλος: Η Τουρκία επιδιώκει συνοριακή αμφισβήτηση – Η κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει το διάβημα στην Άγκυρα

Να κατατεθούν στη Βουλή οι δύο ρηματικές διακοινώσεις του υπουργείου Εξωτερικών προς την Τουρκία για τα πρόσφατα γεγονότα στον Εβρο, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, με επιστολή του Τομέαρχη Εξωτερικών της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γιώργου Κατρούγκαλου, ζητείται η άρση του χαρακτηρισμού ως απορρήτων των σχετικών διακοινώσεων και η κατάθεσή τους στη Βουλή.

Νωρίτερα, μιλώντας στον ρ/σ Θέμα 104,6. ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για «περιβάλλον αυξανόμενης και κλιμακούμενης τουρκικής επιθετικότητας» στον Έβρο. Όντας παρών χθες στην ενημέρωση των Επιτροπών της Βουλής από τους αρμόδιους υπουργούς, «είναι εμφανές ότι υπήρξε γεγονός» στα ελληνοτουρκικά σύνορα τόνισε ο κ. Κατρούγκαλος, χαρακτηρίζοντας ως απαράδεκτη τη σχετική ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Από πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «αυτό που ζητήσαμε εμείς είναι να δοθεί στη δημοσιότητα το δεύτερο διάβημα της ελληνικής πλευράς», δήλωσε ο κ. Κατρούγκαλος, επικαλούμενος και τη διαδικασία αποχαρακτηρισμού στο υπουργείο Εξωτερικών και προανήγγειλε την κατάθεση αιτήματος εγγράφων στη Βουλή σήμερα από τον ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να αποτυπωθεί η ακριβής εικόνα.

Ο πρώην υπουργός εξήγησε ακόμη ότι με βάση τη Συνθήκη της Λοζάνης τα σύνορα των 2 κρατών ορίζονται από το σημείο που ήταν η μέση κοίτη το 1926 και πρόσθεσε πως «αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι θα ήθελαν και ενδεχομένως να δημιουργήσουν και αμφισβήτηση συνοριακή». Στην κατεύθυνση αυτή, «η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών που άφηνε τέτοιες υπόνοιες είναι απαράδεκτη», σχολίασε ο κ. Κατρούγκαλος. Ο ίδιος εγκάλεσε την κυβέρνηση για τους χειρισμούς στο θέμα, στη λογική «κάντε τα και εμείς θα τα μεταμφιέζουμε και θα τα ψιμυθιοποιήσουμε», ενώ ζήτησε «να ειπωθεί η αλήθεια στον ελληνικό λαό».

Στο πλαίσιο αυτό, «εμείς από την αρχή θέσαμε ερωτήματα στην κυβέρνηση» τόνισε ο κ. Κατρούγκαλος, επισημαίνοντας πως «αν κινούνταν στο τουρκικό έδαφος υπήρχε η ανάγκη να γίνει διάβημα;». Ο πρώην υπουργός προέβλεψε μάλιστα και νέο γύρο τουρκικών προκλήσεων, με αφορμή τη δήλωση του τούρκου ΥΠΕΞ ότι «πρόκειται να χρησιμοποιήσουν εργαλειακά τους πρόσφυγες».

«Πρέπει να παρθούν μέτρα» συμπέρανε ο κ. Κατρούγκαλος, προτείνοντας να «καταστήσουμε την ελληνοτουρκική διαφορά ευρωτουρκική». «Η τουρκική οικονομία έχει πρόβλημα και τις οικονομικές κυρώσεις από την ευρωπαϊκή πλευρά θα τις σκεφτεί πολύ. Όταν κάνεις αυτούς τους τσαμπουκάδες, πρέπει να έχεις κόστος».

«Όσο πιο γρήγορα η χώρα αποδεσμευτεί από τα επικίνδυνα ιμπεριαλιστικά σχέδια τόσο το καλύτερο για τον ελληνικό λαό και τους λαούς της περιοχής», υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ. Ανέφερε ακόμη ότι, «παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να υποβαθμίσει το γεγονός του Έβρου οι εξελίξεις δείχνουν ότι έχουμε κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας και ότι μεγαλύτερη εμπλοκή στους σχεδιασμούς με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ και το Ισραήλ οξύνει την αντιπαράθεση των αστικών τάξεων Ελλάδας - Τουρκίας στην περιοχή και διαμορφώνεται το έδαφος για την συνεκμετάλλευση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο».