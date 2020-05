Αθλητικά

Νάπολι: “μυθική” πρόταση για τον Οσιμέν

Στο στόχαστρο των Ιταλών ο 21χρονος Νιγηριανός που έχει κάνει φανταστική σεζόν με την Λίλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα ιταλικά ΜΜΕ, η Νάπολι κινείται για την απόκτηση του Βίκτορ Οσιμέν από τη Λιλ και μάλιστα ετοιμάζει πρόταση 50 εκατ. ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του.

Ο 21χρονος Νιγηριανός επιθετικός μετράει 18 γκολ και έξι ασίστ σε 38 συμμετοχές με τη γαλλική ομάδα τη φετινή σεζόν και η ιταλική ομάδα κινείται για την απόκτηση του, ώστε ν' αντικαταστήσει τον Αρκάντιους Μίλικ, ο οποίος έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με τη Νάπολι, ως το καλοκαίρι του 2021 και δεν προτίθεται να ανανεώσει, καθώς έχει προτάσεις από Γιουβέντους και Μίλαν.