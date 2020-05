Life

Φωτογραφίες καλλιτεχνών πωλούνται για καλό σκοπό!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εικόνες διάσημων σταρ της μουσικής διατίθενται για την στήριξη ασθενών.

Φωτογραφίες των σημαντικότερων σταρ της μουσικής, των Ντέιβιντ Μπόουι, Κερτ Κομπέιν, Πρινς τίθενται προς πώληση με στόχο τη συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για κατοίκους της Νέας Υόρκης με σοβαρές και χρόνιες ασθένειες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού.

Η επιμελήτρια τέχνης Τζούλι Γκράχαμ και η φωτογράφος Τζανέτ Μπέκμαν συνεργάστηκαν με το Luxlab της Νέας Υόρκης για να στηρίξουν την οργάνωση God’s Love We Deliver που παραδίδει καθημερινά θρεπτικά γεύματα σε ανθρώπους που νοσούν.

Ένα δίκτυο 50 φωτογράφων, μεταξύ άλλων, οι Μικ Ροκ, Μπομπ Γκρούεν και Τζόναθαν Μάνιον προσφέρουν φωτογραφίες των Έιμι Γουάινχαουζ, Λέοναρντ Κοέν, Νικ Κέιβ, Μπομπ Μάρλεϊ, Πάτι Σμιθ, Nas, Κέντρικ Λαμάρ, Cardi B, Νίκι Μινάζ και πολλών άλλων με τα έσοδα από τις πωλήσεις να καλύπτουν τις αυξανόμενες ανάγκες της οργάνωσης God’s Love We Deliver.

Από την έναρξη της κρίσης στους επωφελούμενους από την οργάνωση έχουν προστεθεί επιπλέον 1.000 ασθενείς με σοβαρά νοσήματα.