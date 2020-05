Οικονομία

Γεωργιάδης: Πάνω από 10 δις το κόστος του lockdown

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο μέχρι σήμερα απολογισμός απο τον αντίκτυπο στην οικονομία. Ο τουρισμός ειναι «το μεγάλο στοίχημα», λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Το μεγάλο στοίχημα μπροστά μας είναι ο τουρισμός, υπογραμμίζει στη συνέντευξη που δημοσιεύτηκε σήμερα στο Capital.gr, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός αναφέρει πως μέχρι στιγμής το κόστος για την οικονομία από το lockdown, είναι άνω των 10-12 δισ. ευρώ ενώ εμφανίζεται ικανοποιημένος από τα πρώτα δείγματα επιστροφής της οικονομίας στην κανονικότητα, σημειώνοντας πως η Κυβέρνηση έχει κάνει την καλύτερη δυνατή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, χωρίς να διακινδυνεύσει μία δημοσιονομική κρίση, η οποία θα μας αποτελείωνε, όπως λέει.

Όπως δήλωσε σχετικά με το κόστος από το lockdown: «Είναι δύσκολο να γίνει ένας ακριβής υπολογισμός. Πάντως κάθε μήνας με κλειστή την οικονομία, υπολογίσαμε ότι κοστίζει περίπου 6 δισεκατομμύρια. Αν υπολογίσετε ότι είχαμε περίπου δύο μήνες κλειστή την οικονομία, δηλαδή όλο τον Απρίλιο, τον μισό Μάρτιο και ένα τμήμα του Μαΐου για τον περισσότερο κόσμο, μπορούμε να πούμε ότι σίγουρα το κόστος είναι άνω των 10 - 12 δισεκατομμυρίων μέχρι στιγμής».

Για την επανεκκίνηση της οικονομίας ο υπουργός σημείωσε: «Είμαστε γενικά ευχαριστημένοι. Πρώτον, διότι το πρόγραμμα επιστροφής της οικονομίας σε λειτουργία εξελίσσεται με μεγαλύτερη ταχύτητα απ' ό,τι αρχικά το είχαμε σχεδιάσει.

Δεύτερον, διότι από όσους ελέγχους κάναμε, στο 99% οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι τηρούν τις προφυλάξεις και τα μέτρα που έχουμε θεσπίσει. Άρα υπάρχει πειθαρχία.

Τρίτον, γιατί οι τζίροι τις πρώτες δύο εβδομάδες στο λιανικό εμπόριο ήταν αρκετά καλοί και σε ορισμένους κλάδους πολύ αυξημένοι σε σχέση με πέρσι.

Άρα, τα πρώτα δείγματα είναι θετικά. Φυσικά δεν θέλω με αυτό να προεξοφλήσω όλη τη χρονιά, μακάρι να πηγαίναμε μέχρι τέλος του χρόνου έτσι, κυρίως διότι το μεγάλο στοίχημα μπροστά μας είναι ο τουρισμός».

Ο υπουργός επισήμανε στη συνέχεια: «Δεν θα αφήσουμε τις επιχειρήσεις μόνες στον τουρισμό. Καλώ τους επιχειρηματίες να ανοίξουν τα ξενοδοχεία τους και να εμπιστευτούν την Κυβέρνηση».

Ακόμη, ο ίδιος, τονίζει πως η Ελλάδα χρειάζεται ένα νέο οικονομικό μοντέλο στο οποίο θα υπάρχει μια πιο ισορροπημένη ανάπτυξη, ενώ για τη βιομηχανία αναφέρει ότι αντιμετωπίζει προβλήματα, όπως το υψηλό κόστος ενέργειας, αλλά χρειάζεται εκτενής μελέτη διότι είναι πιο δύσκολο να επιλυθούν.

Επίσης υπογραμμίζει πως δεν έχει ακυρωθεί ή αναβληθεί κανένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στη χώρα λόγω του κορονοϊού, αντιθέτως όπως λέει υπάρχουν πολλές νέες αιτήσεις, ενώ προαναγγέλλει πως τον Ιούνιο θα γίνουν πάνω από 1,5 δισ. ευρώ νέα σχέδια στρατηγικών επενδύσεων.

Για το Ελληνικό εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει καθυστέρηση, ενώ σημειώνει πως τόσο η Lamda Development όσο και η Mohegan παραμένουν απόλυτα δεσμευμένες στο έργο αυτό με την Αμερικανική Κυβέρνηση, όπως λέει, να έχει διαβεβαιώσει την ελληνική πλευρά ότι, στηρίζει απόλυτα και τη Mohegan και όλες τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες. "Σε αυτή τη φάση που μιλάμε δεν υπάρχει απολύτως καμία ανησυχία για την εταιρεία Mohegan", τονίζει.