Πολιτική

Μητσοτάκης: 15 Ιουνίου ανοίγουν οι πτήσεις από χώρες με παρόμοια επιδημιολογικά δεδομένα

Ο πρωθυπουργός συμμετείχε στην τρίτη τηλεδιάσκεψη ηγετών χωρών που αντιμετώπισαν με επιτυχία την πανδημία του κορονοϊού.

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Mητσοτάκης συμμετείχε στην τρίτη τηλεδιάσκεψη ηγετών της ομάδας χωρών που διαχειρίστηκαν το πρώτο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού με επιτυχία», όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από το Μαξίμου.

«Στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, οι ηγέτες των οκτώ χωρών που βρίσκονται στην ίδια φάση επανεκκίνησης των οικονομιών τους τόνισαν ότι τα αποτελέσματα από τις πρώτες εβδομάδες επαναλειτουργίας δραστηριοτήτων είναι θετικά, καθώς ο αριθμός νέων κρουσμάτων παραμένει χαμηλός.

Σημείωσαν ακόμη ότι δεν έχει σημειωθεί επιδημιολογική έξαρση, παρόλο που ο ιός δεν έχει εξαλειφθεί, ενώ θετική είναι η εικόνα και από την επαναλειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Οι οκτώ ηγέτες τόνισαν, ωστόσο, ότι η καλή επιδημιολογική εικόνα δεν πρέπει να οδηγήσει τους πολίτες σε χαλάρωση όσον αφορά τα μέτρα κοινωνικής απόστασης και ατομικής προστασίας», σύμφωνα με το Μαξίμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τους ομολόγους του για το σχέδιο της κυβέρνησης να ανοίξει στις 15 Ιουνίου τις πτήσεις προς την Αθήνα για τους επισκέπτες από χώρες με παρόμοια επιδημιολογικά δεδομένα, ακολουθώντας τη στρατηγική των δειγματοληπτικών τεστ.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ακόμη ο Καγκελάριος της Αυστρίας Sebastian Kurz, οι Πρωθυπουργοί της Δανίας Mette Frederiksen, της Νορβηγίας Erna Solberg, της Τσεχίας Andrej Babis, της Αυστραλίας Scott Morrison, της Νέας Ζηλανδίας Jacinda Ardern και του Ισραήλ Benjamin Netanyahu.