Στον Έβρο ο Χρυσοχοΐδης – Θωρακίζονται τα σύνορα

Ξεκινάει η ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή με εκατοντάδες αστυνομικούς. "Με σχέδιο και στρατηγική φυλάσσουμε τα σύνορά μας" το μήνυμα Χρυσοχοΐδη.

(εικόνα αρχείου)

Στον Έβρο μετέβη σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ενώ την ίδια ώρα ξεκινάει η ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή με περίπου 400 αστυνομικούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

«Το ότι είμαι στον Έβρο σήμερα δεν αποτελεί είδηση πια. Εδώ χτυπάει η καρδιά της πατρίδας. Εδώ φυλάσσονται σύνορα. Συντονίζουμε το έργο της ασφάλειας και της προστασίας των συνόρων σε καθημερινή βάση. Χρειάζεται διαρκής επαγρύπνηση, κανένας εφησυχασμός και καμία ολιγωρία. Με εντολή και ταυτόχρονα συντονισμό του Πρωθυπουργού υλοποιούμε ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο με απόλυτη ψυχραιμία», ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και τόνισε:

«Δεν συμβαίνει τίποτα το έκτακτο, τίποτε το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί. Ένα πράγμα μας «ανησυχεί» διαρκώς: η ασφάλεια μας. Για τον λόγο αυτό ήδη επαναφέρουμε στον Έβρο, μετά τη διακοπή που έγινε λόγω της πανδημίας, τους αστυνομικούς που ήταν και πριν. «Θα τους αντικαταστήσουμε αυτούς με τους 400 συνοριοφύλακες, που όπως γνωρίζετε, εδώ και πολλούς μήνες έχουμε προσλάβει, αλλά λόγω της πανδημίας δεν μπορέσαμε να τους εκπαιδεύσουμε. Προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν θα έχουν εκπαιδευτεί οι συνοριοφύλακες αυτοί και αναλάβουν υπηρεσία, οι αστυνομικοί που τώρα υπηρετούν εδώ θα επιστρέψουν στα σπίτια τους και στις υπηρεσίες τους.

«Επαναλαμβάνω, με σχέδιο και στρατηγική φυλάσσουμε τα σύνορά μας και διαχειριζόμαστε το προσωπικό μας. Θα κατασκευάσουμε τον φράχτη προασπίζοντας τα συμφέροντα της χώρας μας. Τέλος, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι οι φύλακες είναι εδώ. Οι δυνάμεις του Frontex είναι εδώ και η μεθόριος είναι ασφαλής και θα παραμείνει ασφαλής γιατί η κυβέρνηση είναι παρούσα, έχει σχέδιο, έχει στρατηγική και σε καθημερινή βάση επαγρυπνεί», είπε τέλος ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με τον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης και τους επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης στις Φέρες.

Ο υπουργός θα ενημερωθεί, επίσης, για την πορεία των ενεργειών που αφορούν στην κατασκευή του νέου φράχτη 26 χιλιομέτρων στον Έβρο που προχωρούν με γρήγορες διαδικασίες. Σημειώνεται ότι αναμένεται η τεχνική μελέτη για την κατασκευή του νέου φράχτη, προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου, που θα έχουν ολοκληρωθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Σε αυτή τη φάση και μέχρι και την Παρασκευή 29 Μαΐου, με διαταγή του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ που εκδόθηκε χτες, θα έχουν μεταβεί και θα έχουν αναπτυχθεί σε όλη την συνοριακή γραμμή του Έβρου συνολικά 400 αστυνομικοί για την ενίσχυση της φύλαξης.

Πρόκειται κυρίως για αστυνομικούς των ΜΑΤ από Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλία, αλλά και δύο διμοιρίες από την Αθήνα, καθώς και από άλλες υπηρεσίες από διάφορες περιοχές.

Παράλληλα, επισπεύδονται οι διαδικασίες για την πρόσληψη των νέων συνοριακών φυλάκων που έχουν ήδη καταταγεί με τον πρόσφατο διαγωνισμό, αλλά δεν έχουν ακόμα προσληφθεί, καθώς προέκυψε το θέμα του κορονοϊού και όλες οι διαδικασίες «πάγωσαν». Τώρα όμως, θα γίνει ταχύτατα η ολοκλήρωση των αθλητικών διαδικασιών και ταχύρρυθμη εκπαίδευση των καταταχθέντων προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία. Πρόκειται για 400 συνοριακούς φύλακες για τον Έβρο και άλλους 660 για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Υψηλόβαθμο στέλεχος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, επεσήμανε ότι ποτέ δεν χαλάρωσαν τα μέτρα φύλαξης του Έβρου, μετά την τελευταία εισβολής μεταναστών που προσέκρουσε στην άμεση αντίδραση των ελληνικών δυνάμεων, ωστόσο τώρα ενισχύεται ακόμα περισσότερο η παρουσία της αστυνομίας, καθώς «η Τουρκία κρατάει συνεχώς ψηλά το θέμα».

Ο ίδιος ανέφερε ότι με την μετακίνηση των δυνάμεων από την υπόλοιπη Ελλάδα ενισχύεται η επιτήρηση όλων των διαβάσεων στα σύνορα με την Τουρκία, καθώς πληροφορίες εκτιμούν ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει από πλευράς της γείτονος απόπειρα εισβολής νέου κύματος μεταναστών και τόνισε ότι «ο Έβρος σφραγίζεται».

Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι εφέτος αυξάνεται σημαντικά και ο αριθμός των εισακτέων με τι Πανελλήνιες εξετάσεις στην Ελληνική Αστυνομία, για την αύξηση του προσωπικού του Σώματος.

Συγκεκριμένα, θα εισαχθούν 730 στη Σχολή Αστυφυλάκων και 70 στην Σχολή Αξιωματικών, έναντι 310 και 40 αντίστοιχα, που ήταν πέρσι.