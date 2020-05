Οικονομία

“Αγώνας δρόμου” για τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα

Το βασικό χρονοδιάγραμμα που θέτει η Κυβέρνηση για ολοκλήρωση των συζητήσεων με τις τράπεζες, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή.

Του Νίκου Ρογκάκου

Στο τραπέζι έχει βάλει η Κυβέρνηση τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα και οι συζητήσεις με τις τράπεζες πυκνώνουν ώστε σε να έχει ψηφιστεί στο τέλος του επόμενου μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται νέος γύρος παρατηρήσεων- σχολίων εκ μέρους των τραπεζών, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν στο ότι παραμένουν οι διαφωνίες για το χρόνο της «2ης ευκαιρίας», δηλαδή μετά από πόσο καιρό από τη ρευστοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα θα απαλλάσσονται από τα υπόλοιπα χρέη.

Σύμφωνα με το σχέδιο του Πτωχευτικού, που συμπεριλήφθηκε στην τελευταία Έκθεση Αξιολόγησης της Κομισιόν, για τις μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά η διαδικασία πτώχευσης θα είναι απλή και η «2η ευκαιρία» με διαγραφή των υπολοίπων χρεών θα δίνεται με τη συμπλήρωση 1 έτους

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, η διαδικασία πτώχευσης θα είναι πιο σύνθετη, έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των τραπεζών από δόλιες και κακόπιστες κινήσεις, με τη «2η ευκαιρία» να δίνεται με τη συμπλήρωση 5 ετών

Οι τράπεζες ζητούν να ισχύει η 3ετία για όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις πτώχευσης, δηλαδή και για τα νοικοκυριά, έτσι ώστε να εξαντλούν όλα τα περιθώρια ανάκτησης.

Ανοιχτή η διαβούλευση για την πρώτη κατοικία

Ανοικτή παραμένει και η διαβούλευση για το νέο σχήμα επιδότησης, που θα αντικαταστήσει το πλαίσιο προστασίας α’ κατοικίας και θα διαρκέσει ως το τέλος του έτους. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο υπουργείο Οικονομικών αναμένουν τα στοιχεία από τις τράπεζες για την περίμετρο των δικαιούχων- «κορωνοϊόπληκτων».

Συγκεκριμένα, επί συνόλου περίπου 1,7 εκατομμυρίων νοικοκυριών που έχουν πληγεί από την πανδημία, οι τράπεζες καλούνται να εντοπίσουν πόσοι έχουν δάνειο α’ κατοικίας και ποιο είναι το υπόλοιπο. Πάνω σε αυτά τα στοιχεία, θα «κουμπώσουν» εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς προφανώς δεν μπορούν να καλυφθούν άπαντες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο υπολογίζει ή προσδοκά ότι το νέο σχήμα μπορεί να καλύψει περίπου 350.000 νοικοκυριά, εκ των οποίων 200- 250.000 έχουν ενήμερα δάνεια κι αυτό είναι η μεγάλη διαφοροποίηση με τα προηγούμενα πλαίσια, όπου οι συνεπείς δανειολήπτες δεν είχαν την παραμικρή επιβράβευση. Το νέο πλαίσιο, που εκτιμάται ότι μπορεί να οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, θα καλύπτει αποκλειστικά και μόνο όσους πλήττονται από τη νέα κρίση, ωστόσο αυτή η “ομπρέλα” δεν θα καλύπτει μόνο δάνεια ως 31/12/2018, όπως απαιτούσαν οι Θεσμοί, αλλά και τα μεταγενέστερα. Το νέο σχήμα βασίζεται στην επιδότηση από το Κράτος των μηνιαίων δόσεων αυτών των δανείων, με κόστος που υπολογίζεται ότι ως το τέλος του έτους μπορεί να φτάσει στα 300 εκατ. Ευρώ.

Το πώς θα διαμορφώνεται η επιδότηση, θα εξαρτάται από την κατηγορία του δανείου. Συγκεκριμένα, στο οικονομικό επιτελείο φαίνεται ότι έχουν καταλήξει σε 3 κατηγορίες δανείων:

1. Τα «πράσινα» δάνεια, δηλαδή αυτά που είναι ενήμερα. Εδώ η επιδότηση ξεκινά από το 90%

2. Τα «κόκκινα» δάνεια. Εδώ η επιδότηση ξεκινά από το 80%

3. Τα καταγγελμένα δάνεια, δηλαδή των μη συνεργάσιμων δανειοληπτών, σύμφωνα τουλάχιστον με τη σφραγίδα των τραπεζών. Εδώ η επιδότηση ξεκινά από το 70%

Οι διαβουλεύσεις με τις τράπεζες αλλά κι εκείνες που θα ακολουθήσουν με τους Θεσμούς, γίνονται με φόντο τις επιπτώσεις της πανδημίας και στο τραπεζικό σύστημα. Σύμφωνα με την έρευνα του Οικονομικού Επιμελητηρίου, αν η ύφεση είναι 5%, τότε ο λόγος των ΜΕΔ θα αυξηθεί κατά 6 μονάδες περίπου (10 δισ. νέα ΜΕΔ), ενώ αν η ύφεση είναι 10% ο λόγος των ΜΕΔ θα αυξηθεί κατά 10 μονάδες (16,8 δισ. νέα ΜΕΔ). Ως προς την ανάλυση ανά κλάδο, το σύνολο των υφιστάμενων δανείων σε «Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης» είναι περίπου 7,5 δισ. Ευρώ. Με δεδομένο ότι ο κλάδος των ξενοδοχείων και της εστίασης αναμένεται να δεχθεί ισχυρό πλήγμα, μια ρεαλιστική εκτίμηση είναι ότι το 40-50% αυτών των δανείων μπορεί να σταματήσουν να αποπληρώνονται σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις και να αυξήσουν αντίστοιχα το απόθεμα μη-εξυπηρετούμενων δανείων.