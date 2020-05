Παράξενα

Έργα ζωγραφικής σε... ψωμί! (εικόνες)

Ακόμη μια... παράμετρος της καραντίνας ήταν οι δημιουργικές κια καλλιτεχνικές διέξοδοι που αναζήτησαν πολλοί, στον καρό του lockdown.

Η παρατεταμένη καραντίνα στο σπίτι, λόγω της πανδημίας, και το λουκέτο στα εστιατόρια οδήγησε πολλούς πίσω στην κουζίνα να δοκιμάσουν φιλόδοξη μαγειρική. Έδωσε, παράλληλα, την ευκαιρία σε επαγγελματίες αλλά και ευφάνταστους ερασιτέχνες αρτοποιούς να κάνουν σπουδαία βήματα στη δημοφιλή, σήμερα, τάση «Garden Focaccia»: την απόδοση σύγχρονων έργων ζωγραφικής με καμβά το ψωμί φοκάτσα, όπως την «Έναστρη Νύχτα» του Βαν Γκογκ, την «Κραυγή» του Έντβαρτ Μουνκ και άλλα.

Την τάση εγκαινίασε η Αμερικανή Teri Culletto -πλέον, είναι γνωστή ως Vineyard Baker- η οποία επισκεπτόταν συχνά το Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστώνης. Εντυπωσιασμένη από τους πίνακες του Βαν Γκογκ, εμπνεύστηκε από το έργο του «Ηλιοτρόπια» και με υλικά από τον κήπο της, αναδημιούργησε τον πίνακα. Ήταν ο πρώτος μιας σειράς φοκάτσια την οποία έχει ονομάσει «Van Dough (Βαν Ζύμη)», ως έμμεσο φόρο τιμής στον Vincent Van Gogh. Το πρώτο της έργο εμφανίστηκε στο Instagram τον Φεβρουάριο του 2019 και η Culletto τονίζει ότι σε αυτή τη δραστηριότητα «δεν υπάρχουν κανόνες, μόνον τέχνη». Μοναδικές συμβουλές της είναι να χρησιμοποιούνται ωμά τα λαχανικά- με την εξαίρεση των μανιταριών που πρέπει να σωταριστούν και να αφεθούν να στραγγίξουν- και τα ευαίσθητα μυρωδικά να εμβαπτιστούν σε λεμόνι πριν το ψήσιμο για να διατηρήσουν το χρώμα τους.

Δεν ήθελε πολύ η influencer γαστρονομίας Hannah Page -με σχεδόν 200.000 followers στον λογαριασμό της στο Instagram- να αγκαλιάσει την τάση και να αρχίσει να παρουσιάζει τα δικά της έργα. Τα οποία, ομολογουμένως, είναι χάρμα οφθαλμών.

Ωστόσο, αυτός που εντυπωσιάζει είναι ο Chef Tuan -πασίγνωστος μπλόγκερ μαγειρικής, με κανάλι στο YouTube όπου διδάσκει την τέχνη - ο οποίος έδωσε μια εντυπωσιακή εκδοχή της «Κραυγής» του Νορβηγού ζωγράφου Έντβαρτ Μουνκ. Με λωρίδες κόκκινης και κίτρινης πιπεριάς αναδημιούργησε τον διάσημο δραματικό ουρανό του πίνακα, ενώ λάξευσε σε μια μελιτζάνα (φλάσκα) τη βασανισμένη φιγούρα που δίνει το όνομα στον πίνακα. Επιπλέον, ετοίμασε ένα πεντάλεπτο βίντεο με λεπτομερείς οδηγίες για να φιλοτεχνήσουμε εμείς τη δική μας «εκδοχή καραντίνας», όπως την χαρακτηρίζει, του έργου.