Κοινωνία

Κορονοϊός – Κρανίδι: Έσπασαν την καραντίνα στην δομή φιλοξενίας

Διαμαρτυρία προσφύγων και μεταναστών έξω από το ΑΤ στο Πόρτο Χέλι. Ο Δήμαρχος συλλέγει υπογραφές για να κλείσει η δομή.

Την άμεση απομάκρυνση της δομής φιλοξενίας προσφύγων από την Ερμιονίδα, ζητούν οι κάτοικοι, υποστηρίζοντας πως μετά τον εντοπισμό τριών νέων κρουσμάτων αποτελεί αποδεδειγμένα υγειονομική βόμβα και ναρκοθετεί τον τουρισμό σε μια εξαιρετικού κάλλους περιοχή.



Παρά την επιβολή καραντίνας, οι αιτούντες άσυλο κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στους δρόμους και ο δήμαρχος συλλέγει υπογραφές για να κλείσει η δομή.

Μάλιστα, σημέρα περίπου 200 από τους 500 αιτούντες άσυλο που διαμένουν στη δομή μεταναστών και προσφύγων στο Κρανίδι, έσπασαν την καραντίνα και πραγματοποίησαν πορεία προς το κέντρο της πόλης.

Οι αλλοδαποί παρέκαμψαν τον αστυνομικό κλοιό στη δομή και πραγματοποίησαν πορεία φτάνοντας έξω από το αστυνομικό τμήμα στο Πόρτο Χέλι.



Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε αφότου κάποιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν είναι νόμιμη η καραντίνα που επιβλήθηκε μετά τα τρία νέα κρούσματα κορονοϊού.

Ισχυρή αστυνομική δύναμη βρίσκεται στο Πόρτο Χέλι καθώς προληπτικά έφτασαν δυνάμεις από το Ναύπλιο.

Δεν έχει αναφερθεί θέμα ακαταλληλότητας του ξενοδοχείου, που λειτουργεί ως δομή φιλοξενίας προσφύγων, στο Κρανίδι, υπογραμμίζει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Αργολίδας της ΝΔ, Γιάννης Ανδριανός.

Αφού υπενθυμίζει τις ενέργειες που έγιναν μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων στη συγκεκριμένη δομή, ο κ. Μηταράκης τονίζει πως στόχος του Υπουργείου είναι η διακοπή του προγράμματος φιλοξενίας σε ξενοδοχεία εντός του 2020.