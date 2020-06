Life

O Dr. Dre για το μίσος προς τα social media

Τι λέει ο Αμερικανός ράπερ για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την επίδραση τους.

Ο Dr. Dre διατύπωσε την άποψη ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν καταστρέψει την αύρα μυστηρίου που περιβάλλει έναν καλλιτέχνη.

Μιλώντας σε νέα συνέντευξη μαζί με τον φίλο του και επιχειρηματικό εταίρο, Τζίμι Άιοβιν, ο Αμερικανός ράπερ, δισκογραφικός παραγωγός, επιχειρηματίας και συνιδρυτής του χιπ χοπ συγκροτήματος, N.W.A. συζήτησε για τη φήμη στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και γιατί δεν είναι οπαδός τους.

«Πιθανώς θα μισούσα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν ήμουν ανερχόμενος καλλιτέχνης» είπε ο Dr. Dre στο βρετανικό GQ. «Υπάρχει ένα μυστήριο που καταστρέφεται. Μου αρέσει η αύρα μυστηρίου. Μου αρέσει να περιμένω. Δεν χρειάζεται κανένας να γνωρίζει πού βρίσκομαι κάθε λεπτό ή τι κάνω. Ή τι πρόκειται να κάνω» ανέφερε.

«Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πέπλο μυστηρίου που συνόδευε τη μουσική, ήταν διασκεδαστικό να περιμένουμε να δούμε τι πρόκειται να συμβεί» πρόσθεσε.

Ο Τζίμι Άιοβιν παρενέβη στη συζήτηση. «Δεν γνωρίζω την επίδραση του Instagram, δεν είναι αμοιβαίο» είπε. «Αν ο Μάικλ Τζάκσον είχε Instagram, θα κατέληγε πιο υγιής; Ποιος ξέρει» αναρωτήθηκε.

Στις 2 Οκτωβρίου 2019, ο Dr. Dre και Τζίμι Άιοβιν έκοψαν την κορδέλα στο Iovine And Young Hall, τη μόνιμη εστία της Ακαδημίας τους. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2013, με τους επιχειρηματίες της μουσικής βιομηχανίας να δίνουν στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια (USC) 70 εκατομμύρια δολάρια για να δημιουργήσουν την Ακαδημία τους, Jimmy Iovine And Andre Young Academy, από την οποία οι φοιτητές αποκτούν πτυχίο στις τέχνες, την τεχνολογία και την επιχειρηματική καινοτομία.

Τώρα αποκάλυψαν τα σχέδιά τους για την ίδρυση ενός γυμνασίου. «Το ξεκινάμε ακριβώς έξω από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια και είναι για αυτήν τη περιοχή και θα είναι δωρεάν. Συνεργαζόμαστε με Λορίν Πάουελ Τζομπς [χήρα του Στιβ Τζομπς] και το XQ [ένα ταμείο που ξεκίνησε το 2015 για να αλλάξει την κρατική εκπαίδευση στην Αμερική] και το USC. Θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά, θέλουμε να το κάνουμε ελκυστικό ώστε τα παιδιά να παραμείνουν στο σχολείο και να μάθουν» είπε ο Τζίμι Άιοβιν.