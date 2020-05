Κοινωνία

Μητροπολίτης Κοζάνης: Ο διάβολος έκλεισε τις εκκλησίες, όχι ο κορονοϊός! (βίντεο)

«Μύδρους» κατά της κυβέρνησης και όσων ασκούν κριτική στην εκκλησία, ακόμη και κατά του “άθεου γαλλικού διαφωτισμού” εξαπέλυσε ο μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Παύλος, κατά τη χθεσινή βραδιά της απόδοσης της εορτής του Πάσχα, καθώς τελέστηκε στους ιερούς ναούς της χώρας η αναστάσιμη ακολουθία που κανονικά τελείται το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.

«Οι προσευχές του λαού του Θεού, έστω κεκλεισμένων των ναών, αιχμαλώτισαν, πολιόρκησαν, δε βάζω τυχαία ρήματα, τη φιλανθρωπία του Θεού και, όπως πάντα, η Παναγία και οι Άγιοί μας σκέπασαν το έθνος μας» ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώπιον κλήρικών και πιστών στον ιερό μητροπολιτικό ναό του Αγίου Νικολάου το βράδυ της Τρίτης.

Ο ίδιος υποστήριξε πως «μωροί και τυφλοί ζουν στο δικό τους κόσμο, της απιστίας, της αθεϊας, της παγκοσμιοποιήσεως, στον κόσμο του άθεου γαλλικού διαφωτισμού! Δεν το εύχομαι, γιατί είμαι κληρικός και δη αρχιερεύς αλλά αν δεν ιαθούν θα τα βρουν όλα μπροστά τους, σ’ αυτό το έγκλημα που διέπραξαν, να κλείσουν τους ναούς!», προσθέτοντας πως «λένε κάποιοι και εσείς τι κάνατε; Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, χρειάζεται υπευθυνότητα και σοβαρότητα, γιατί αν ένα κρούσμα είχαμε μέσα σε ναό, θα εσείετο το σύμπαν, θα είχαν πανηγύρια στην Ομόνοια, στο Σύνταγμα, οι άθεοι και οι βλάσφημοι»!

«Έκλεισαν τους ναούς στο μεγαλύτερο, στο αγιότερο, ιερότερο πευματικό γεγονός, έτσι τους έβαλε ο διάβολος, αλλά δεν κέρδισαν τίποτα” είπε στο κήρυγμά του ο Σερβίων και Κοζάνης, ενώ έκανε επίθεση στον Πάπα, λέγοντας “ο Πάπας και οι άλλες ομολογίες είναι παραστρατημένοι, δε μπορώ να μην τα πω, αλλά όλες αυτές τις μέρες, τον Πάπα δώθε, τον Πάπα κείθε, λες και δεν έχουμε Οικουμενικό Πατριάρχη, με τόσα μηνύματα, αυτοί τον Πάπα! Και δόθηκε η ευκαιρία στους δαίμονες, σε όλους αυτούς που ασχολούνται με τις τηλεοράσεις, να προβάλουν γιόγκα, διαλογισμό, και όλες τις μαγγανείες των γκουρού του Θιβέτ!»