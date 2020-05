Κοινωνία

Συλλήψεις για “ξέπλυμα” χρήματος και αναβολικά

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ασκούσαν σωματική βία σε ιδιοκτήτες και εργαζομένους καταστημάτων. Πως δρούσε το κύκλωμα.

Εκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δρούσαν με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην περιοχή της Μεσσηνίας, εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας, συλλαμβάνοντας, στην Καλαμάτα και την Αθήνα, 11 άτομα, ηλικίας από 25 έως 52 ετών, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένας 32χρονος.

Ως προς το χρονικό της εξάρθρωσης, ύστερα από πολύμηνη έρευνα που πραγματοποίησαν οι άνδρες της Ασφάλειας Καλαμάτας, προέκυψε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι οι συλληφθέντες είχαν συγκροτήσει, τουλάχιστον από τα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου, εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αποκομίζοντας σημαντικά χρηματικά ποσά.

Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ενεργώντας με ιεραρχική διάρθρωση και διακριτούς ρόλους, ασκούσαν σωματική βία ή απειλή βίας σε ιδιοκτήτες και εργαζομένους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να προκαλέσουν βλάβη της επιχείρησης τους.

Επίσης, δύο μέλη της εγκληματικής ομάδας, καθώς και ο 32χρονος που κατηγορείται, δραστηριοποιούνταν από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με την Αστυνομία, και στην προμήθεια, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία αναβολικών ουσιών.

Σε έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί, με την παρουσία δικαστικών λειτουργών, σε σπίτια αυτοκίνητα κ.α, βρέθηκαν μεταξύ άλλων το χρηματικό ποσό των 50.207 ευρώ, φυσίγγια πυροβόλων και κυνηγετικών όπλων, ένα πιστόλι και τρεις γεμιστήρες, αναβολικές ουσίες σε ενέσιμη μορφή και σε μορφή χαπιών, δύο μηχανές καταμέτρησης χρημάτων.

Σε βάρος των συλληφθέντων, οι οποίοι πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καλαμάτας, σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και για -τα κατά περίπτωση- αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων, εκβίασης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απειλής και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, τα όπλα και περί συμπληρωμάτων διατροφής και καταπολέμησης του ντόπινγκ.

Στο μεταξύ, οι αστυνομικοί της Ασφαλείας Καλαμάτας, συνεχίζουν τις έρευνες, προκειμένου να διερευνηθεί το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης και η τυχόν συμμετοχή περισσοτέρων ατόμων σε αυτή.