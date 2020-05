Κοινωνία

Μηταράκης σε Ανδριανό: κατάλληλη η δομή στο Κρανίδι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απαντά ο Υπ. Μετανάστευσης στα αιτήματα των κατοίκων για απομάκρυνση των μεταναστών και την καταλληλότητα του χώρου. Πότε προβλέπεται να κλείσει το ξενοδοχείο-δομή φιλοξενίας.

Δεν έχει αναφερθεί θέμα ακαταλληλότητας του ξενοδοχείου, που λειτουργεί ως δομή φιλοξενίας προσφύγων, στο Κρανίδι, υπογραμμίζει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

Αφού υπενθυμίζει τις ενέργειες που έγιναν μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων στη συγκεκριμένη δομή, ο κ. Μηταράκης τονίζει πως στόχος του Υπουργείου είναι η διακοπή του προγράμματος φιλοξενίας σε ξενοδοχεία εντός του 2020.

Ειδικότερα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Αργολίδας της ΝΔ, Γιάννης Ανδριανός, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου απάντησε:

«Το ξενοδοχείο “Galaxy”, στο Πόρτο Χέλι, λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος FILOXENIA, το οποίο χρηματοδοτείται από την Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG HOME). Το πρόγραμμα FILOXENIA προσφέρει προσωρινή στέγαση, καθώς και βασικές υπηρεσίες βοήθειας και προστασίας σε ξενοδοχεία στην ηπειρωτική χώρα, ως μέρος του συνολικού σχεδίου έκτακτης ανάγκη της Κυβέρνησης για την αποσυμφόρηση των εγκαταστάσεων υποδοχής στα νησιά.

Το ξενοδοχείο “Galaxy” άνοιξε στις 10/11/2018 και έκλεισε, ως μέρος του σχεδίου εξόδου όπως είχε σχεδιαστεί εκείνη την περίοδο , στις 30/06/2019. Λόγω της έκτακτης ανάγκης ενεργοποιήθηκε εκ νέου στις 25/10/2019 και λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Την μίσθωση και την διαχείριση της δομής έχει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Δεν έχει αναφερθεί θέμα ακαταλληλότητας της δομής. Σήμερα η δομή φιλοξενεί 465 Αιτούντες Άσυλο (άδεια ΕΟΤ για 496 άτομα).

Πρόσφατα στην δομή, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν διαμένοντες θετικοί στον κορονοϊό COVID-19. Σε συνέχεια, το Υπουργείο μας σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, τον ΕΟΔΥ και την Πολιτική Προστασία προχώρησε σε ειδικότερα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας στη δομή του Κρανιδίου Αργολίδας, με την υπ’ αρ. Αριθμ. Δ1Α/ΓΠ.οικ. 26340/22-4-2020 (Β’ 1548) KYA η οποία παρατάθηκε αντίστοιχα με την με Αριθμ. Δ1Α/ΓΠ.οικ. 28050/4-5-2020 (Β’ 1697), έως και τις 12-5-2020.

Την Δευτέρα 25 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν εκ νέου δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε 125 διαμένοντες. Καθώς βρέθηκαν 3 θετικά δείγματα, η δομή τέθηκε εκ νέου σε αυστηρά περιοριστικά μέτρα (ΥΕΚ Β' 2019/26-5-2020) για διάστημα 15 ημερών.

Στόχος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι η διακοπή του προγράμματος φιλοξενίας σε ξενοδοχεία εντός του 2020, ενέργεια η οποία θα οδηγήσει στο κλείσιμο τουλάχιστον 55 υφιστάμενων δομών σε όλη την επικράτεια, συμπεριλαμβανομένης και της δομής στο ξενοδοχείο “Galaxy”.

Τέλος, τονίζεται ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δίκαιη κατανομή των αιτούντων άσυλο σε όλη την Επικράτεια, χωρίς να υπερβαίνει το 1% ανά Περιφερειακή Ενότητα. Ως προς την Αργολίδα, σήμερα οι διαμένοντες αντιστοιχούν στο 0,5% του συνολικού πληθυσμού».