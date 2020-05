Πολιτισμός

Ρόουλινγκ: δωρέαν παραμύθι στο διαδίκτυο

Η συγγραφέας του Χάρι Πότερ θα μοιραστεί το έργο, που μέχρι σήμερα έχουν ακούσει μόνο τα μικρότερα παιδιά της, με τα παδιιά όλου του κόσμου.

Η Τζ.Κ.Ρόουλινγκ θα δημοσιεύσει ένα παραμύθι με τίτλο "The Ickabog", το οποίο θα μπορούν να διαβάσουν δωρεάν στο διαδίκτυο τα παιδιά που βρίσκονται ακόμη σε καθεστώς lockdown.

“Πριν από πάνω από μια δεκαετία έγραψα ένα παραμύθι με τίτλο 'The Ickabog'. Μέχρι πολύ πρόσφατα, οι μόνοι άνθρωποι που είχαν ακούσει την ιστορία του Ickabog ήταν τα δύο μικρότερα παιδιά μου", είπε η συγγραφέας του Χάρι Πότερ.

Όπως εξήγησε η ίδια, το κυρίως χειρόγραφο βιβλίο είχε αποθηκευτεί στην σοφίτα του σπιτιού της όπου και παρέμενε μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες.

Όπως πρόσθεσε, τις τελευταίες εβδομάδες έκανε κάποιες παρεμβάσεις στο κείμενο.

"Αποφάσισα να δημοσιεύσω το 'Ickabog' για δωρεάν ανάγνωση στο ίντερνετ ώστε τα παιδιά την περίοδο της καραντίνας --ή έστω και εκείνα που επέστρεψαν στο σχολείο αυτούς τους περίεργους και ταραχώδεις καιρούς-- να μπορούν να το διαβάσουν ή να τους το διαβάσουν", είπε η συγγραφέας.