Νίκος Βούτσης: Ο νέος φράχτης στον Έβρο μπορεί και πρέπει να γίνει

Υπάρχουν «αμφισβητήσεις και αμφιβολίες σε ποιο έδαφος έγινε κινητικότητα των τουρκικών δυνάμεων», σχολίασε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής.

Στο θέμα του φράχτη στον Έβρο αναφέρθηκε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Βούτσης.

«Το σύνορο είναι ορισμένο. Ήδη υπάρχει ένας φράχτης 10 χιλιομέτρων. Τώρα θα προχωρήσει η δημιουργία ενός φράχτη μήκους 26 χιλιομέτρων. Ο φράχτης στον Έβρο μπορεί και πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα στο να υπάρχει φράχτης» σημείωσε μιλώντας στο Mega.

Παράλληλα, σχολίασε τα ζητήματα που δημιουργούνται από την ώθηση προσφύγων και μεταναστών από την Τουρκία στην Ελλάδα.

«Υπάρχει σοβαρό ζήτημα όταν στη βάση της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού από τον Ερντογάν, υπάρχει η οπτική ότι γίνονται εισβολές και επιθέσεις λαθραίων. Ταυτόχρονα με την αυτονόητη φύλαξη των συνόρων και της εδαφικής μας κυριαρχίας, θα έπρεπε να υπάρχουν ανοιχτές οι δίοδοι που επιβάλλουν η Γενεύη και οι διεθνείς συνθήκες, για να μπορούν κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους, να υποβάλλουν τα χαρτιά τους για τη διαδικασία ασύλου. Εκεί είναι η σύγκρουση. Κατά πόσο θα είμαστε η ασπίδα της Ευρώπης αντί να κάνουμε τις διεθνείς ενέργειες που πρέπει για να αλλάξει η συνθήκη του Δουβλίνου και μια σειρά αλλαγές που θα μας βγάλει από τα διλήμματα» υπογράμμισε.

Σχετικά με τα γεγονότα των τελευταίων ημερών στον Έβρο υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «στο θέμα του Έβρου ήταν συγκρατημένοι και συγκροτημένοι. Ποτέ δεν αναφέραμε περί κατάληψης ελληνικού εδάφους. Περιμέναμε και τοποθετηθήκαμε το Σάββατο, αφού είχε σπεύσει πρώτα σε εκπομπή ο κ. Δένδιας».

Σύμφωνα με τον κ. Βούτση, οι χθεσινές δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που άφησαν ανοικτό το θέμα της κινητικότητας των τουρκικών δυνάμεων στην περιοχή σε συνδυασμό με το ότι «ούτε στην απόρρητη κοινοβουλευτική συνεδρίαση μας έδωσαν τα δύο διαβήματα προς την τουρκική πλευρά», γεννά, όπως συμπλήρωσε «αμφισβητήσεις και αμφιβολίες σε ποιο έδαφος έγινε αυτή κινητικότητα των τουρκικών δυνάμεων. Πάνω σε αυτό υπήρχε αυστηρή θέση από τον ΣΥΡΙΖΑ».

Αναφορικά με το κοινωνικο-οικονομικό μοντέλο την επομένη της πανδημίας, ο κ. Βούτσης, τόνισε την ανάγκη για «ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα, της παρέμβασης του κράτους, της αλληλεγγύης, της στήριξης της υγειούς επιχειρηματικότητας, της στήριξης της εργασίας, αλλά και ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα, που να θέτει ριζοσπαστικά αιτήματα, όπως εργασία για 30-35 ώρες, εβδομαδιαίως».

«Να μη αξιοποιηθεί η κρίση υπέρ των ακραία νεοφιλελεύθερων απόψεων που επιθυμούν ελαστικότητα, ευελιξία, τηλεργασία δίχως όρια» πρόσθεσε.

Ακόμα, επισήμανε ότι η κυβέρνηση δεν στηρίζει την εργασία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «προβαίνει σε εργοδοτικές μειώσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις, που είναι παλαιό αίτημα του ΣΕΒ, ενώ η εργασία δεν έχει κάτι να κερδίσει, και θα επιβαρυνθούν και τα ασφαλιστικά ταμεία».