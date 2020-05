Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Επικίνδυνη και αναποτελεσματική η Κυβέρνηση στο προσφυγικό

Επίκαιρη επερώτηση, στη Βουλή, 65 βουλευτών της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης…

Επικίνδυνη και αναποτελεσματική χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την πολιτική της κυβέρνησης. Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσαν στην Βουλή 65 βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επισημαίνοντας πως το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι μονόδρομος για την αξιοπρεπή διαχείριση και την κοινωνική συνοχή

Αναφέρουν πως:

Στις 30 Ιανουαρίου είχαμε καταθέσει Επίκαιρη Επερώτηση για τα κεντρικά ζητήματα και τα πολλαπλά προβλήματα που είχαν προκύψει από τις επιλογές και τις παλινωδίες της ΝΔ στο προσφυγικό-μεταναστευτικό. Παρά τις διαβεβαιώσεις περί του αντίθετου οι αρμόδιοι Υπουργοί ουδέποτε προσήλθαν στη διαδικασία του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για να απαντήσουν αλλά φυσικά ούτε έκαναν ουσιαστικά βήματα προς τη θετική επίλυση αυτών.

Πέντε μήνες μετά και με δεδομένα τόσο την ψήφιση του νέου νόμου (4686/2020) αλλά και την γενικότερη επιβάρυνση που έχει επέλθει σε όλα τα θέματα, γίνεται επανακατάθεση της Επίκαιρης Επερώτησης με αρκετά σημεία επικαιροποίησης και κάποιες προσθήκες.

Είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση εξακολουθεί να επιμένει στην πολιτική της ενεργητικής και παθητικής αποτροπής στο προσφυγικό. Ο ανθρωπισμός, τα δικαιώματα προσφύγων και τοπικών κοινωνιών, αλλά και η οποιαδήποτε αποτελεσματικότητα απέχουν παρασάγγας από την πολιτική τους που εκθέτει τη χώρα, παραβιάζει ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις της και τροφοδοτεί τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Η Μόρια που είχε φτάσει μέχρι και τους 22.000, τα κλειστά κέντρα – φυλακές στα οποία αλλάζουν ονομασίες –χωρίς να αλλάζει η ουσία- οι ανοιχτές δομές χωρίς τις αναγκαίες ειδικότητες του πεδίου, οι εκτός νομιμότητας απορρίψεις αιτημάτων ασύλου, το σχέδιο ενεργής αποτροπής, η εγκατάλειψη των ασυνόδευτων ανήλικων και οι απελάσεις αυτών που είναι άνω των 15 ετών με διαδικασίες fast track εξέτασης, η υπονόμευση της εκπαίδευσης των παιδιών, ο αποκλεισμός ακόμα και ευάλωτων ομάδων από την πρόσβαση στην Υγεία, η λογική της «ανοσία της αγέλης» χωρίς μέτρα πρόληψης για την πανδημία, δεν μπορούν να είναι πολιτικές ενός κράτους δικαίου που σέβεται τη Δημοκρατία και τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Οι πολιτικές και συνδικαλιστικές διώξεις των 17 απολυμένων συμβασιούχων εργαζομένων της Υπηρεσίας Ασύλου, η διάθεση μη ανανέωσης των συμβάσεων των εργαζομένων της Κεντρικής Υπηρεσίας και η υποκατάσταση της δημόσιας διοίκησης από στρατιές μετακλητών υπαλλήλων προκειμένου να παρακάμπτεται ο έλεγχος νομιμότητας και σκοπιμότητας που οφείλει να διενεργεί η αρμόδια γενική διεύθυνση και προμηνύουν ένα δυσοίωνο μέλλον συνδυαστικά με τη διάταξη του νέου νόμου για τα «μυστικά κονδύλια».

Ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση, αφού πρώτα ανακάλυψαν την κομβική σημασία ενός Υπουργείου για την Μεταναστευτική Πολιτική, συνεχίζουν να διολισθαίνουν περισσότερο σε πολιτικές ακροδεξιάς κοπής που διακατέχονται από μισαλλοδοξία και ξενοφοβία και τορπιλίζουν την κοινωνική συνοχή. Προσβάλλουν το αίσθημα αλληλεγγύης του λαού μας, βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, εμπαίζουν τις τοπικές κοινωνίες, που δηλητηρίασαν προεκλογικά, και εκθέτουν τη χώρα διεθνώς.

Βρισκόμαστε σταθερά απέναντί τους. Η επανακατάθεση της Επίκαιρης Επερώτησης είναι το επιστέγασμα των παρεμβάσεων του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, αλλά ο αγώνας για να ανατραπεί η κυβερνητική πολιτική, μαζί με την συμβολή μας στη λύση των ζητημάτων με συγκεκριμένο σχέδιο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, θα συνεχιστεί εντός και εκτός του Κοινοβουλίου σε αλληλεπίδραση με το κίνημα αλληλεγγύης και όλους τους προοδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες της χώρας.

Αναλυτικά η επερώτηση: