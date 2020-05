Υγεία - Περιβάλλον

Νορβηγία: νόμος για τεχνητή γονιμοποίηση σε γυναίκες για μονογονεϊκή οικογένεια

Ιστορική απόφαση από το κοινοβούλιο της Νορβηγίας.

Οι άγαμες ή μόνες γυναίκες στη Νορβηγία έχουν πλέον δικαίωμα να αποκτούν πρόσβαση στην τεχνολογία της τεχνητής γονιμοποίησης και στις τράπεζες ωαρίων εάν επιθυμούν να τεκνοποιήσουν, αφού το κοινοβούλιο ανανέωσε τη νομοθεσία ως προς αυτό.

Η τροποποίηση του νόμου για τη βιοτεχνολογία, που παρέμενε αμετάβλητος επί δεκαέξι χρόνια, ακολούθησε εκστρατεία κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Περαιτέρω τροπολογίες επιτρέπουν επίσης τη χρήση υπερηχογραφίας τους πρώτους τρεις μήνες της κύησης και εξετάσεων αίματος για να εντοπίζονται γενετικές ανωμαλίες στο έμβρυο.

Οι αλλαγές στη νομοθεσία αποτέλεσαν αντικείμενο οξύτατων αντιπαραθέσεων, καθώς το Χριστιανικό Δημοκρατικό Κόμμα (KRF) έριζε ότι οι γονείς μπορεί να επιλέγουν την άμβλωση εάν ενημερώνονται πως ένα έμβρυο παρουσιάζει χρωματοσωματική ανωμαλία στο αρχικό στάδιο της εγκυμοσύνης.

Η ψηφοφορία διεξήχθη με τα μέλη του νορβηγικού κοινοβουλίου χωρισμένα με πλεξιγκλάς, για την αποτροπή του κινδύνου μόλυνσης από τον κορονοϊό.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας που έχουν σχηματίσει τα κόμματα Hoyre, KRF και Venstre ηττήθηκε στην ψηφοφορία από τα κόμματα της νορβηγικής αριστεράς, ενώ υπέρ των τροποποιήσεων της νομοθεσίας τάχθηκαν επίσης ορισμένα μέλη ενός λαϊκιστικού ακροδεξιού κόμματος.