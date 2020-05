Κοινωνία

Κορονοϊός: Πώς θα επαναλειτουργήσουν τα Σχολεία Ειδικής Αγωγής

Τι προβλέπει η ΚΥΑ των υπουργών Παιδείας και Υγείας για τις ΣΜΕΑΕ…

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β’ 2026/27.05.2020) η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Παιδείας και Υγείας για τον τρόπο επαναλειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) από την 1η Ιουνίου.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, θα πρέπει να υιοθετούνται οι πρακτικές συστηματικού διαχωρισμού των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός των μαθητών και να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεών τους σε κάθε χώρο του σχολείου.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διαλειμμάτων και το πρόγραμμα εφημεριών θα μπορεί να αναπροσαρμόζονται.

Δεν θα πραγματοποιείται η καθιερωμένη συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος. Εξακολουθεί να ισχύει η οδηγία για την τήρηση απόστασης ενάμιση μέτρου.

Γενικότερα, για τις ΣΜΕΑΕ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την υλοποίηση της σίτισης σε αυτές, όπου προβλέπεται, θα γίνεται με παράδοση των γευμάτων σε πακέτα, τηρουμένων υψηλών προδιαγραφών υγιεινής και με χρήση του χώρου της τραπεζαρίας (τηρουμένων των αποστάσεων και σε μικρές ομάδες μαθητών). Σε περίπτωση μη επάρκειας του χώρου της τραπεζαρίας, γίνεται χρήση άλλων χώρων του σχολείου, όπως του προαυλίου και των σχολικών αιθουσών. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την επιμελή καθαριότητα και απολύμανση των χώρων σίτισης.