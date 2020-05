Κοινωνία

Βασίλης Δημάκης: Η μεταγωγή στον Κορυδαλλό και το... πιστόλι

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και οι διευκρινίσεις για τις ένοπλες ληστείες για τις οποίες έχει καταδικαστεί ο κρατούμενος.

Αποδεκτό έκανε η η Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών το αίτημα του κρατούμενου Βασίλη Δημάκη ώστε να γίνει άμεσα η μεταγωγή του στις φυλακές Κορυδαλλού.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση του του Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναφέρει ότι «στις ένοπλες ληστείες, για τις οποίες έχει καταδικαστεί ο εν λόγω κρατούμενος, διευκρινίζεται ότι έχουν διαπραχθεί με πιστόλι».

Αναλυτικα, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναφέρει:

«Ανακοινώνεται ότι κατά τη σημερινή της συνεδρίαση η Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών (Κ.Ε.Μ.), μεταξύ άλλων, εξέτασε και έκανε αποδεκτό το αίτημα του κρατούμενου Βασίλη Δημάκη, οπότε προγραμματίζεται άμεσα η μεταγωγή του στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού I

Όσον αφορά στις ένοπλες ληστείες, για τις οποίες έχει καταδικαστεί ο εν λόγω κρατούμενος, διευκρινίζεται ότι έχουν διαπραχθεί με πιστόλι».