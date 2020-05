Υγεία - Περιβάλλον

Επίσκεψη Κικίλια στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ”

«H “ΕΛΠΙΔΑ” έχει αποδείξει στη διάρκεια των χρόνων τη συγκλονιστική της στάση δίπλα στα παιδιά μας” , τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Σταθμό για την ιατρική επιστήμη στην χώρα μας και για τα παιδιά με καρκίνο αποτελεί η πραγματοποίηση της πρώτης Εξατομικευμένης θεραπείας από το μοναδικό στην χώρα μας Κέντρο Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας για παιδιά και εφήβους της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ”.

H θεραπεία που έγκειται στην χορήγηση ειδικών λεμφοκυττάρων που εξοντώνουν τα μολυσμένα κύτταρα εφαρμόστηκε σε παιδί ηλικίας 4 ετών δίνοντας του ελπίδα ζωής εκεί όπου όλες οι άλλες θεραπείες δεν είχαν προοπτική.

Μια θεραπεία που είναι πρωτοποριακή σε όλο τον κόσμο και που στην χώρα μας εφαρμόζεται αποκλειστικά στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”. Η δημιουργία του εμβληματικού αυτού έργου είναι μια ακόμα προσφορά του Σωματείου “ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο” στην ελληνική κοινωνία και της Προέδρου του κυρίας Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, της οποίας το όραμα είναι «4 στα 4 παιδιά να γίνονται καλά». Ένα όραμα ζωής που μοιάζει να αρχίζει να πραγματοποιείται.

Τη σπουδαιότητα αυτού του επιτεύγματος τόνισε με επίσκεψή του στο Νοσοκομείο ο Υπουργός Υγείας κύριος Βασίλης Κικίλιας.

Ο κ. Κικίλιας θέλησε να συγχαρεί από κοντά τον Διοικητή των Νοσοκομείων Παίδων “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” και “Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ” κ. Μανώλη Παπασάββα και την ομάδα που πραγματοποίησε την επαναστατική αυτή θεραπεία, με επικεφαλής τον Παιδίατρο Αιματολόγο-Ογκολόγο, Επιστημονικό Υπεύθυνο του Κέντρου Δρ. Ευγένιο Γουσέτη, καθώς και να πληροφορηθεί αναλυτικά για την πορεία υγείας του μικρού ασθενούς.

Επίσης αναγνωρίζοντας την μεγάλη της προσφορά, ο κ. Κικίλιας θέλησε να ευχαριστήσει την Πρόεδρο της “ΕΛΠΙΔΑΣ” κ. Βαρδινογιάννη. Η συνομιλία τους, λόγω των ειδικών συνθηκών, πραγματοποιήθηκε μέσω skype.

«H “ΕΛΠΙΔΑ” έχει αποδείξει στη διάρκεια των χρόνων τη συγκλονιστική της στάση δίπλα στα παιδιά μας και στις ελληνικές οικογένειες και στις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Δίπλα στον ανθρώπινο πόνο, δίπλα στην αγωνία των γονιών. Και τις πιο πολλές φορές τα παιδιά τα οποία τα περνάνε αυτά τα καταφέρνουν και στέκονται όρθια και δυνατά.

Και με αυτή τη νέα πρωτοβουλία που έχετε αναλάβει, μαζί με το Νοσοκομείο μας το Παίδων ‘Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”, αυτή τη νέα κυτταρική θεραπεία, δίνετε ελπίδα σε ακόμα πιο πολλά παιδιά. Αυτή την θεραπεία που είχα την τύχη και την τιμή να μου παρουσιάσουν σήμερα λεπτομερώς εξαιρετικοί επιστήμονες και γιατροί. Η νέα τεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπου και της ανθρώπινης ζωής.

Οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες για όλο τον κόσμο. Αντιμετωπίσαμε γρήγορα, έγκαιρα και με πρόληψη αυτή την πανδημία που είναι μια κρίση της δημόσιας υγείας παγκόσμια. Το ΕΣΥ στάθηκε όρθιο και πιστεύω ότι προστατεύσαμε τους συμπολίτες μας προτάσσοντας τους ειδικούς, τις επιστημονικές απόψεις, ενημερώνοντας με διαφάνεια τον κόσμο και οργανώνοντας την άμυνα μας απέναντι σε αυτό τον ιο.

Είμαι πολύ συγκινημένος που βρίσκομαι σήμερα κοντά σας για να στηρίξω αυτό που κάνετε εσείς πολλά - πολλά χρόνια και με πολλή αγάπη και πολλή φροντίδα και στοργή για τα παιδιά μας, για τους μικρούς ήρωες.

Είναι πολύ θετικά και ελπιδοφόρα νέα. Και το μοναδικό πράγμα που μπορώ να υποσχεθώ, και που μπορούμε να υποσχεθούμε ως οργανωμένη Πολιτεία και Υπουργείο Υγείας, είναι ότι θα στεκόμαστε δίπλα σας σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες και θα το κάνουμε με πολύ μεγάλη χαρά και συναίσθηση της ευθύνης. Χαίρομαι που το Νοσοκομείο μας αποτελεί πρότυπο παγκοσμίως και που η “ΕΛΠΙΔΑ” είναι τόσα χρόνια δίπλα και στηρίζει. Και εσείς με την προσωπική σας φροντίδα και με αγάπη και με συναίσθηση του πώς μπορούν να νιώθουν αυτές οι οικογένειες που συνταράσσονται όταν μαθαίνουν πως το παιδί τους έχει ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα. Και από την άλλη πλευρά, τα δάκρυα χαράς και η συγκίνηση, και η ευγνωμοσύνη όταν μέσα από μια διαδικασία η οποία είναι επιστημονική, η οποία είναι πολύ υψηλού επιπέδου, αλλά έχει πολλή αγάπη από γιατρούς, νοσηλευτές, από το παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Είναι για εμένα χαρά και τιμή να βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας» είπε ο κ. Κικίλιας κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με την κυρία Βαρδινογιάννη.

Από την πλευρά της η κυρία Βαρδινογιάννη ευχαρίστησε τον κ. Κικίλια για την ουσιαστική του στήριξη στην πραγματοποίηση αυτού του έργου, που ήταν για την ίδια ένα «όνειρο ζωής», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ενώ δεσμεύτηκε πως η “ΕΛΠΙΔΑ” θα συνεχίσει να αγωνίζεται και για άλλες πρωτοπορίες στην αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου. Παράλληλα, η κυρία Βαρδινογιάννη συνεχάρη τον κύριο Κικίλια για τη διαχείριση της πανδημίας στην χώρα μας

«Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σας υποδεχόμαστε για άλλη μια φορά στο Νοσοκομείο μας και μάλιστα σε μια τόσο σημαντική στιγμή για την “ΕΛΠΙΔΑ”. Γιατί ένα όνειρο ζωής, κάτι που φαινόταν άπιαστο πριν μερικά χρόνια, τώρα γίνεται πραγματικότητα και μάλιστα μέσα στο Νοσοκομείο μας, στο Κέντρο Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας για παιδιά και εφήβους. Η υπόσχεση και η δέσμευσή μας πως θα καταφέρουμε να δώσουμε ελπίδα εκεί όπου οι άλλες θεραπείες έχουν αποτύχει, και πως θα έρθει η μέρα όπου 4 στα 4 παιδιά θα γίνονται καλά, αρχίζει να πραγματοποιείται.

Όπως ξέρετε, η πρώτη εξατομικευμένη κυτταρική θεραπεία με ειδικά λεμφοκύτταρα για την αντιμετώπιση λοίμωξης από τον ιό Ebstein Barr , έγινε με επιτυχία σε έναν μικρό μας ασθενή. Και αυτό μας γεμίζει συγκίνηση και χαρά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την διαρκή σας συμπαράσταση και την επίσκεψή σας σήμερα στο Νοσοκομείο μας, μια επίσκεψη που έχει έναν βαθύτατο συμβολισμό γιατί δηλώνει έμπρακτα τη μεγάλη σημασία που δίνει η Πολιτεία, κι εσείς προσωπικά, σε αυτό το επίτευγμα, το οποίο ανοίγει μια νέα σελίδα στην ιστορία της υγείας στη χώρα μας. Για εμάς, για το προσωπικό του Νοσοκομείου, τα στελέχη του Κέντρου, για τα μέλη μας και ειδικά για τα παιδιά και τους γονείς τους, το γεγονός ότι είστε σήμερα εδώ μας δίνει κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα και για άλλες πρωτοπορίες. Και για άλλες πρωτιές. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή δύναμη στην σημαντική σας αποστολή για τη χώρα μας σε μια περίοδο τόσο δύσκολη για ολόκληρη την ανθρωπότητα λόγω της πανδημίας. Σε αυτόν τον αγώνα που δώσαμε όλοι μαζί, βγήκαμε πρωταθλητές και αυτό μας κάνει πολύ υπερήφανους ως Έλληνες. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ ως Ελληνίδα για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκατε αυτή την κρίση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Διοικητή του Νοσοκομείου Παίδων “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” κύριο Μανώλη Παπασάββα, τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Κέντρου Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας Δρ Ευγένιο Γουσέτη, και όλη την ιατρική ομάδα του Κέντρου για την καθοριστική τους συμβολή στο σημαντικό έργο του νέου μας Κέντρου. Και να τους ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε κάθε τους βήμα».

Από την πλευρά του ο Διοικητής των Νοσοκομείων Παίδων “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” και “Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ” κ. Μανώλης Παπασάββας έκανε λόγο για μια «ημέρα κομβικής σημασίας για το Νοσοκομείο»: «Σήμερα είναι μια κομβική ημέρα για το Νοσοκομείο μας. Μια ημέρα χαράς, αισιοδοξίας και ελπίδας. Είναι περίεργο που δεν σας έχουμε κοντά μας κυρία Βαρδινογιάννη, λόγω των συνθηκών, όπως σας έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Από την πρώτη μεταμόσχευση μέχρι τώρα έχει περάσει ένα διάστημα 30 ετών που η σκέψη σας, η έννοια σας, οι προσευχές σας για τα παιδιά παραμένουν οι ίδιες. Μέσα από την μαχητικότητα και την προσφορά σας μας δώσατε σήμερα την ευκαιρία, και σας ευχαριστούμε από καρδιάς όλοι για αυτό, ώστε το Νοσοκομείο μας, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και οι ερευνητές μας να έχουν περισσότερα εφόδια για να μπορέσουν να νικήσουν τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας. Είναι ένα σπουδαίο βήμα που γίνεται για πρώτη φορά στην χώρα μας με σημαντικά αποτελέσματα. Θα ήθελα να συγχαρώ και το προσωπικό του Νοσοκομείου. Όλο το βράδυ επεξεργάζονταν τα κύτταρα για να τα δώσουν με ασφάλεια στο παιδί για να μπορέσει να τα καταφέρει».

Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην κυρία Βαρδινογιάννη είπε και ο παιδίατρος αιματολόγος-ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Δρ. Ευγένιος Γουσέτης: «Είμαι πολύ συγκινημένος και χαρούμενος γιατί χάρη στο έργο της “ΕΛΠΙΔΑΣ”, στη βοήθεια σας φτιάχτηκε το Κέντρο και μπορούμε τώρα να εφαρμόσουμε στην χώρα μας οποιαδήποτε προηγμένη θεραπεία γίνεται είτε στις ΗΠΑ, είτε στην Ευρώπη. Τώρα αυτές οι θεραπείες γίνονται και εδώ στην Μονάδα αυτή που φρόντισε ο Σύλλογος “ΕΛΠΙΔΑ” και εσείς προσωπικά να δημιουργηθεί. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να δουλέψουμε με στόχο να μην χρειάζεται κανένα παιδί να φεύγει στο εξωτερικό και με στόχο 4 στα 4 παιδιά μας να γίνονται καλά».

Πληροφορίες για την πρώτη εξατομικευμένη θεραπεία από το Κέντρο Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας:

Στο μοναδικό στην χώρα μας Κέντρο Κυτταρικής και Γονιδιακής θεραπείας για παιδιά και εφήβους της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων “ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΡΔΗ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ – ΕΛΠΙΔΑ” η πρώτη Εξατομικευμένη κυτταρική θεραπεία με ειδικά λεμφοκύτταρα για την αντιμετώπιση λοίμωξης από τον ιό Ebstein Barr σε παιδί 4 ετών μετά από μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων.

Μία πολύ αποτελεσματική εξατομικευμένη κυτταρική θεραπεία με ειδικά κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα εναντίον του ιού Ebstein Barr (EBV) πραγματοποιήθηκε στις 16/5/2020 στο Κέντρο Κυτταρικής και Γονιδιακής θεραπείας της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων “ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΡΔΗ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ – ΕΛΠΙΔΑ” για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σε παιδί ηλικίας 4 ετών, το οποίο είχε παρουσιάσει ανθεκτική στα φάρμακα EBV-λοίμωξη μετά από μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, χορηγήθηκαν ειδικά κύτταρα με στόχο να εξοντώσουν όλα τα μολυσμένα με τον EBV κύτταρα. Ενώ σε υγιείς ανθρώπους με φυσιολογικό ανοσοποιητικό σύστημα ο EBV προκαλεί ήπια λοίμωξη, σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς και ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν μεταμοσχευτεί μπορεί να προκαλέσει λέμφωμα με κακή πρόγνωση. Για αυτούς τους ασθενείς η συμβατική θεραπεία εκριζώνει τον ιό σε ένα ποσοστό 50%, οι υπόλοιποι ασθενείς αναπτύσσουν διάχυτη λεμφουπερπλαστική νόσο σχετιζόμενη με τον EBV και καταλήγουν. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μία κυτταρική θεραπεία η οποία βασίζεται στην έγχυση EBV ειδικών Τ-λεμφοκυττάρων, τα οποία απομονώνονται από το αίμα δοτών, που έχουν μολυνθεί με τον ιό και έχουν αναπτύξει ανοσία. Η απομόνωση και επεξεργασία των κυττάρων γίνεται κάτω από αυστηρές συνθήκες με τη χρησιμοποίηση κατάλληλης συσκευής, η οποία διασφαλίζει τον πολλαπλασιασμό και την επιλογή των EBV-ειδικών κυττάρων. Με την πρόσφατη δημιουργία του Κέντρου Κυτταρικής και Γονιδιακής θεραπείας της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων “ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΡΔΗ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ –ΕΛΠΙΔΑ”, προσφορά του Σωματείου “ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο”, είναι δυνατή η σχεδίαση και πραγματοποίηση τέτοιων προηγμένων κυτταρικών θεραπειών και στη χώρα μας.