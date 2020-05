Κοινωνία

Νύχτα τρόμου για ηλικιωμένο στην Εκάλη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιμέτωπος με αδίστακτους ληστές βρέθηκε ο ηλικιωμένος μέσα στο σπίτι του.

Τρεις κακοποιοί εισέβαλαν αργά χθες το βράδυ στο σπίτι 80χρονου στην Εκάλη και τον λήστεψαν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τρεις δράστες, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, αφού παραβίασαν την κεντρική πόρτα εισέβαλαν στο σπίτι όπου βρισκόταν ο ηλικιωμένος.



Αμέσως μετά τον ακινητοποίησαν με την απειλή μαχαιριού και, αφού αφαίρεσαν χρήματα, καθώς και διάφορα προσωπικά αντικείμενα, τράπηκαν σε φυγή.

Το περιστατικό διερευνά το Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς.