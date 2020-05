Πολιτική

Πρόεδρος Συνοριοφυλάκων στον ΑΝΤ1: Είμαστε έτοιμοι για ό,τι χρειαστεί (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Παναγιώτης Χαρελάς μιλάει για την ισχυρή δύναμη αποτροπής στον Έβρο, απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις.​