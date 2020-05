Κοινωνία

Τραγωδία σε λούνα παρκ: Ξεσπά στον ΑΝΤ1 η μητέρα της αδικοχαμένης μαθήτριας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εννέα μήνες μετά τον θάνατο του 13χρονου κοριτσιού, η έρευνα δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.​