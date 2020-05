Κοινωνία

Λούμη στον ΑΝΤ1: Τραγικές παραλείψεις με τους μετανάστες στο Κρανίδι (βίντεο)

Η Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Ερμιονίδας αποκαλύπτει πως οι περισσότεροι μετανάστες αρνήθηκαν να εξεταστούν από τον ΕΟΔΥ.​