Έγκλημα στη Σητεία: ισόβια στον συζυγοκτόνο

Η απόφαση του δικαστηρίου μετά την απολογία εν μέσω λυγμών...

Ομόφωνα ένοχο έκρινε το δικαστήριο τον 37χρονο για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, πρόταση την οποία είχε καταθέσει νωρίτερα και ο Εισαγγελέας. Το δικαστήριο επέβαλε την ποινή των ισοβίων καθώς δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, παρά το γεγονός ότι η υπεράσπιση είχε καταθέσει το σχετικό αίτημα, την απόρριψη του οποίου είχε ζητήσει ο εισαγγελέας.

Για περισσότερες από 3 ώρες απολογούνταν ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου ο 37χρονος για τον στραγγαλισμό της εν διαστάσει συζύγου του τον Μάρτιο του 2019 .

Πολλές ήταν οι φορές που ο κατηγορούμενος ξέσπασε σε κλάματα, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι άρχισε να μιλά περιγράφοντας τα δύσκολα παιδικά χρόνια που έζησε.

Ιδιαίτερα σημαντική η στιγμή που περιέγραψε το πώς έφτασε την μοιραία ημέρα να βάλει τα χέρια του γύρω από το λαιμό της Κατερίνας, αποκαλύπτοντας πως όλο αυτό έγινε μπροστά στα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας τότε 18 και 6 μηνών!

Ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε στις προσπάθειες που κατέβαλλαν οι παππούδες του να τον μεγαλώσουν, στα φοιτητικά του χρόνια στα Ιωάννινα, όπου και γνώρισε και αγάπησε την πρώτη του γυναίκα, όταν ήδη την είχε "χτυπήσει" ο καρκίνος.

Περιέγραψε τα όσα δύσκολα βίωσαν μαζί στην προσπάθειά τους να "νικήσουν" την ασθένεια και να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή, για το κορίτσι που απέκτησαν αλλά και για το μοιραίο που τελικά δεν αποφεύχθηκε για την πρώτη σύζυγό του.

Μίλησε για την γνωριμία του με την Κατερίνα και τα συναισθήματα που ένιωσε πάλι, μετά από τα δύσκολα χρόνια της χηρείας του και το πόσο καλά περνούσαν το πρώτο διάστημα.

"Την αγάπησα πραγματικά" δήλωσε συντετριμμένος , "ήταν σαν μικρό παιδί". Είπε ότι τα προβλήματα άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους με τη γέννηση του δεύτερου παιδιού, το οποίο όπως παραδέχθηκε ήρθε πολύ γρήγορα, σε λιγότερο από ένα χρόνο μετά τη γέννηση του πρώτου.

Άφησε να εννοηθεί πως υπήρχαν οικονομικά ζητήματα που δημιουργούνταν από την πλευρά της οικογένειας της Κατερίνας, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι όταν η 32χρονη θέλησε να εργαστεί, η μητέρα της ζήτησε να πληρώνεται με την ώρα για να προσέχει τα παιδιά, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν και "τετράδια" για να μην "χάνεται" ο λογαριασμός!

Σύμφωνα πάντα με τον 37χρονο, η Κατερίνα του ανακοίνωσε ξαφνικά ότι θέλει να χωρίσουν και παρά τις αντιρρήσεις του, υπήρξε τελικά απόφαση για συναινετικό διαζύγιο. Το ζήτημα της επιμέλειας των παιδιών ήταν γι' αυτόν το πλέον σημαντικό και εκεί υπήρχαν όπως είπε προστριβές.

Αναφερόμενος στην μοιραία μέρα, υποστήριξε πως είχαν συνεννοηθεί να πάνε μαζί τα παιδιά στο νοσοκομείο για προγραμματισμένο εμβόλιο. Όπως είπε, ενώ η Κατερίνα είχε δηλώσει πως θα πάρει άδεια από την δουλειά, για λόγους που δεν του εξήγησε δεν το έκανε. Μετά από αρκετή ώρα, και αφού είχε παρέλθει το προγραμματισμένο ραντεβού τους, η 32χρονη επικοινώνησε και ο ίδιος πήγε στο σπίτι, προκειμένου να προσπαθήσουν να πάνε στο νοσοκομείο και να παρακαλέσουν τους γιατρούς να τους δεχτούν.

Τα πράγματα όμως εξελίχθηκαν τελείως διαφορετικά! Όπως είπε, την ώρα που έντυναν τα μικρά, η Κατερίνα άρχισε να λέει διάφορα πράγματα που τον εκνεύρισαν, μεταξύ άλλων και για ασφαλιστικά μέτρα.

"Την μια στιγμή έβαζα του παιδιού το καλτσάκι, και την επόμενη είχα τα χέρια μου τυλιγμένα στο λαιμό της Κατερίνας", είπε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την περιγραφή του, της όρμησε, την άρπαξε από το λαιμό, "λιποθύμησε γιατί πέσαμε και οι δύο κάτω".

Στη συνέχεια ανέφερε: "Ένιωσα ένα μπαμ, σαν ηφαίστειο. Της έπιασα το χέρι, της φώναξα Κατερίνα αλλά δεν αντιδρούσε... κοίταξα τα παιδιά μου που ήταν δεμένα στα καρότσια τους». Ανέφερε πως η γυναίκα είχε αίμα στη μύτη και το στόμα.

"Τρελάθηκα", είπε, "έκλεισα την πόρτα, πήρα τηλέφωνο τη γιαγιά μου και την ενημέρωσα, μπήκα στο αυτοκίνητο και πήγα στο αστυνομικό τμήμα"!