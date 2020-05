Πολιτική

Μητσοτάκης: Θετική για την Ελλάδα και το ευρωπαϊκό εγχείρημα η πρόταση της Κομισιόν

Συμμετοχή του Πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη που διοργάνωσαν το Ινστιτούτο Brookings και το Miller Center του Πανεπιστημίου της Virginia.

"Όχι απλά θετική για την Ελλάδα, για το ευρωπαϊκό εγχείρημα συνολικά" χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευρωπαϊκή οικονομία, μιλώντας σήμερα στην τηλεδιάσκεψη που διοργάνωσαν το Ινστιτούτο Brookings και το Miller Center του Πανεπιστημίου της Virginia.

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στις εξελίξεις με τον κορονοϊό και την αντιμετώπιση της επιδημίας στην Ελλάδα, δήλωσε "ιδιαίτερα περήφανος που έχουμε καταφέρει μέσα από την αντίδραση σε αυτή την κρίση να αλλάξουμε την εικόνα της χώρας".

Αναφερόμενος στην σημερινή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευρωπαϊκή οικονομία, χαρακτήρισε το πρόγραμμα "πολύ φιλόδοξο" και εκτίμησε ότι "η Ελλάδα θα είναι μία από τις χώρες που θα ωφεληθούν σημαντικά από αυτό".

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι η ΕΕ δεν έχει προχωρήσει ποτέ προς τα εμπρός με απολύτως γραμμικό τρόπο, αφού υπάρχουν "περίοδοι παράλυσης που ακολουθούνται από μεγάλα άλματα" και εκτίμησε ότι "ίσως αυτό να είναι μία ευκαιρία να κάνουμε κάτι πραγματικά τολμηρό, το οποίο κατά κάποιο τρόπο αναζωογονεί το Ευρωπαϊκό εγχείρημα".

Χαρακτήρισε την πρόταση της ΕΕ για το Ταμείο Ανάκαμψης "μεγάλο υπερόπλο" χωρίς το οποίο δεν μπορεί να ξεπεραστεί η κρίση, και είπε ότι θα είναι ένα τεράστιο βήμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση αν οδηγηθεί τελικά σε κοινή έκδοση χρέους ακόμη και στο επίπεδο της Κομισιόν για να χρηματοδοτήσει ένα πρόγραμμα που θα επικεντρώνεται σε ενίσχυση επιχειρήσεων και όχι σε δάνεια.

"Για την επίδειξη αλληλεγγύης με χειροπιαστό τρόπο βοηθώντας όλες τις χώρες να απορροφήσουν την κρίση» υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και πρόσθεσε ότι ακόμη και οι χώρες που είναι επιφυλακτικές ως προς την υιοθέτηση αυτού του δρόμου, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενιαία αγορά ίσως περισσότερο από την Ελλάδα και τυχόν κατάρρευση της ενιαίας αγοράς, θα συνεπαγόταν γι' αυτές μεγάλο κόστος.

Εγκώμια από τους ξένους

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές προλόγισε ο πρόεδρος του Brookings, στρατηγός Τζον Ρ. Άλεν, ο οποίος -σύμφωνα με τις ίδιες πηγές- έκανε λόγο για «ηρωική ηγεσία», ενώ μίλησε «για τις γενναίες και έγκαιρες αποφάσεις» του πρωθυπουργού της Ελλάδας στην κρίση του κορονοϊού, σημειώνοντας ότι «συγκεντρώνουν μεγάλο θαυμασμό στις ΗΠΑ και σε ολόκληρο τον κόσμο». Ο πρόεδρος του Brookings είπε ακόμη ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός «μέσα σε 10 μήνες κατάφερε να φέρει την Ελλάδα στο προσκήνιο της αποτελεσματικής και αποφασιστικής ηγεσίας και διακυβέρνησης και να κρατήσει άγνωστο πόσες χιλιάδες ανθρώπους ασφαλείς και υγιείς» ανέφερε ο στρατηγός Άλεν. Και πραγματικά καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και πολλά ακόμη έθνη σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν τη μάχη τους με τον Covid-19 στρεφόμαστε στην Ελλάδα για τις βέλτιστες πρακτικές και έμπνευση».

Από την πλευρά του ο κ.Μητσοτάκης απέδωσε την επιτυχία της Ελλάδας σε τέσσερα κρίσιμα στοιχεία: Την ταχύτητα στη λήψη δύσκολων αποφάσεων, την ειλικρινή επικοινωνία με τους πολίτες, την οποία ανέλαβαν οι ειδικοί, την άμεση ενίσχυση του συστήματος υγείας και την προστασία των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να προφυλαχθούν και οι δομές φροντίδας ηλικιωμένων από τον κορονοϊό.

"Τα μοντέλα μας λένε ότι εάν είχαμε καθυστερήσει έστω κατά μία ή δύο εβδομάδες η πορεία της επιδημίας θα ήταν τελείως διαφορετική», είπε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι ο λόγος δόθηκε στους ειδικούς, και η κυβέρνηση φρόντισε να επικοινωνήσει το μήνυμά της προς τους πολίτες προτρέποντάς τους να παραμείνουν σπίτι και να ακολουθήσουν τους βασικούς κανόνες των κοινωνικών αποστάσεων.

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε και τις κινήσεις που δρομολογήθηκαν για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με τον διπλασιασμό των δυνατοτήτων των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Τόνισε δε ότι το υγειονομικό προσωπικό έκανε εξαιρετική δουλειά, τονίζοντας πως δεν σημειώθηκε καμία απώλεια εργαζομένου στην Υγεία από τον Covid-19.

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την διεθνή αναγνώριση για τη διαχείρισης της κρίσης, προσθέτοντας, ωστόσο, πως τα δύσκολα εξακολουθούν να βρίσκονται μπροστά μας, όπως και η πιο πολύπλοκη πρόκληση του ανοίγματος αφορά το πώς γίνεται το άνοιγμα προς τους ταξιδιώτες από το εξωτερικό.

"Προστατεύουμε τα σύνορά μας"

Ο πρωθυπουργός έθεσε και το ζήτημα της τουρκικής επιθετικότητας:Επισήμανε ότι στις αρχές Μαρτίου η Τουρκία αποπειράθηκε να εκβιάσει την Ευρώπη, στέλνοντας "χιλιάδες απεγνωσμένους ανθρώπους προς τα ελληνοτουρκικά σύνορα" και πρόσθεσε:

«Είπαμε όχι, αυτό δεν θα γίνει. Προστατεύσαμε τα σύνορά μας με απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή». Επισήμανε ότι η Ελλάδα θέλει ανοιχτή και εποικοδομητική σχέση, με ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, που θα διασφαλίζουν τουλάχιστον την αποκλιμάκωση των εντάσεων, και σημείωσε ότι ο ίδιος σταθερά επιθυμεί έναν εποικοδομητικό διάλογο με την Άγκυρα εφόσον όμως οι συνθήκες το επιτρέπουν.