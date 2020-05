Πολιτική

Πέθανε ο Θέμος Στοφορόπουλος

Έφυγε από τη ζωή, νικημένος από τον καρκίνο. Του είχε απονεμηθεί ο τίτλος του Πρέσβη επί τιμή.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, νικημένος από τον καρκίνο, ο Πρέσβης επί τιμή, Θέμος Στοφορόπουλος.

Ήταν πρέσβης της Ελλάδος στην Κύπρο, όταν το 1988, εκδηλώνοντας την διαφωνία του με την τότε στροφή του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου στα ελληνοτουρκικά και την συμφωνία του Νταβός, υπέβαλε την παραίτησή του.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ με βαθιά θλίψη αποχαιρετά τον πρέσβη επί τιμή Θέμο Στοφορόπουλο, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή.

«Ο Θέμος Στοφορόπουλος διετέλεσε πρέσβης σε διάφορες χώρες, όπως Λίβανος, Συρία, Κύπρος, από όπου και παραιτήθηκε, το 1988, διαφωνώντας με την εξωτερική πολιτική της τότε ελληνικής κυβέρνησης και τη συμφωνία του Νταβός. Για τις υπηρεσίες του, του απενεμήθη ο βαθμός του πρέσβη επί τιμή.

Υπήρξε συγγραφέας πολλών βιβλίων, με θέμα τις διεθνείς σχέσεις και την εξωτερική πολιτική, ενώ ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το Κυπριακό ζήτημα. Όπως ο ίδιος έλεγε συχνά μέσα από τις προσωπικές και επαγγελματικές εμπειρίες συναντήθηκε με τις ιδέες του μαρξισμού και το αντι-ιμπεριαλιστικό φιλειρηνικό κίνημα.

Μέχρι το τέλος της ζωής του συμπορεύτηκε με το ΚΚΕ, ενώ υπήρξε για χρόνια ενεργό στέλεχος του αντιιμπεριαλιστικού φιλειρηνικού κινήματος, διατελώντας μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη», αναφέρει ανακοίνωση του Κόμματος, εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.