Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γαλλία: Κάτω από 100 οι ημερήσιοι θάνατοι

Σταθερά κάτω από το “όριο” ο αριθμός των νεκρών για 7η συνεχή μέρα...

Παρέμεινε κάτω από το "όριο" των 100 ο αριθμός των νεκρών (66) στη Γαλλία , ακολουθώντας πτωτική τάση που καταγράφεται για έβδομη συνεχή ημέρα, ενισχύοντας τις ελπίδες ότι το χειρότερο μέρος της πανδημίας πέρασε για τη χώρα.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αυξήθηκε σε 145.746 από 145.555, χθες, Τρίτη.

Το γαλλικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι καταγράφηκαν 66 νέοι θάνατοι από την Covid-19, μια αύξηση 0,2% που ανεβάζει σε 28.596 τον συνολικό αριθμό των θανάτων στη χώρα, τον τέταρτο υψηλότερο παγκοσμίως.