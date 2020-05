Υγεία - Περιβάλλον

Δεν κατάφερε να επιστρέψει στο δάσος η λύκαινα που καρφώθηκε σε λόγχη

Η ανακοίνωση του “Αρκτούρου” που την περιέθαλψε μετά τον τραυματισμό της.

Δεν θα μπορέσει να επιστρέψει τελικά στο φυσικό της περιβάλλον η Ελισάβετ, η λύκαινα που σώθηκε από την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης του “Αρκτούρου” όταν βρέθηκε καρφωμένη σε λόγχη περίφραξης, στον Καστανά Θεσσαλονίκης, πριν από περίπου τρεις μήνες.

Το ζώο θα ενταχθεί στο Καταφύγιο του Λύκου στις Αγραπιδιές Φλώρινας καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση, «δεν μπόρεσε να ξεπεράσει ένα ορθοπεδικό πρόβλημα που αποκόμισε τη μέρα που τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πατάει πολύ καλά το πόδι της».

«Παρόλο που το πρόβλημα δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρό, δεν της επιτρέπει να τρέχει και να κυνηγάει απρόσκοπτα με αποτέλεσμα η επανένανταξή της να μην είναι η ασφαλής επιλογή για την ίδια αλλά και για τους ανθρώπους, δεδομένου ότι δεν θα μπορεί να ενταχθεί σε αγέλη και λόγω της μειωμένης κινητικότητάς της θα αναγκαζόταν να προσεγγίζει κατοικημένες περιοχές για να βρει ευκολότερα τροφή» αναφέρεται σχετικά.