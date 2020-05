Οικονομία

Έκπτωση φόρου για τους ιδιοκτήτες ακινήτων - Πού μειώνεται ο ΦΠΑ

Τι προβλέπουν οι τροπολογίες που κατατέθηκαν, το βράδυ της Τετάρτης, στην Βουλή...

Κατατέθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Βουλή η διάταξη για την έκπτωση φόρου που θα δοθεί στους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι υπέστησαν μείωση εισοδήματος λόγω του οριζόντιου μέτρου κουρέματος των ενοικίων. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα αποζημιωθούν ουσιαστικά από το κράτος με το 30% των ενοικίων που έχασαν.

Ειδικότερα, η διάταξη που κατατέθηκε προβλέπει ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορέσουν να εκπέσουν από φορολογικές υποχρεώσεις που καθίστανται απαιτητές από την 31η Ιουλίου 2020 και μετά το 30% της απώλειας εισοδήματος που είχαν λόγω του κουρέματος κατά 40% των ενοικίων. Η έκπτωση φόρου θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόσβεση φορολογικών οφειλών, όπως είναι ο φετινός φόρος εισοδήματος ή ο ΕΝΦΙΑ αλλά όχι για δόσεις ρυθμισμένων οφειλών.

Για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης ακινήτων έχασε λόγω της μείωσης του ενοικίου το ποσό των 1.000 ευρώ. Θα του πιστωθεί ποσό 300 ευρώ με το οποίο θα μπορεί να εξοφλήσει μέρος ή το σύνολο του φετινού φόρου εισοδήματος ή του ΕΝΦΙΑ. Παράλληλα, με άλλη διάταξη ξεκαθαρίζεται και νομικά ότι δεν πρόκειται να φορολογηθούν οι ιδιοκτήτες για το εισόδημα 40% των ενοικίων που δεν εισέπραξαν στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της οικονομίας.

Η διαδικασία για τη δήλωση του εισοδήματος που έχασαν οι ιδιοκτήτες από το κούρεμα των ενοικίων δεν καθορίζεται από τις διατάξεις αλλά πρόκειται να ξεκαθαριστεί με υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί σύντομα. Να σημειωθεί ότι η επικρατέστερη λύση που εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών είναι η δήλωση της απώλειας των εισοδημάτων σε ειδική εφαρμογή που θα ανοίξει στο taxisnet μέσα στον Ιούνιο.

Με άλλες διατάξεις που κατατέθηκαν αναστέλλονται φορολογικές υποχρεώσεις για επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές και τον Ιούνιο.

Πού μειώνεται ο ΦΠΑ

Τη μείωση του ΦΠΑ σε καφέ και αναψυκτικά καθώς και στις μεταφορές προβλέπει διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα, όπως είχε ανακοινωθεί ο ΦΠΑ μειώνεται από το 24% στο 13% για το χρονικό διάστημα από 1η Ιουνίου έως και 31 Οκτωβρίου 2020 για τα εξής προϊόντα και υπηρεσίες:

αναψυκτικά κάθε είδους χωρίς αλκοόλ

καφέ και κάθε είδους ροφήματα

ενεργειακά ποτά κλπ

μπύρες χωρίς αλκοολ

εισιτήρια κινηματογράφων

μεταφορές προσώπων και των αποσκευών τους