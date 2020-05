Κόσμος

Κορονοϊός: πάνω από 100.000 οι θάνατοι στις ΗΠΑ

Σε περίπου τρεις μήνες, οι θάνατοι υπερβαίνουν τον αριθμό όσων σκοτώθηκαν στον πόλεμο της Κορέας, τον πόλεμο του Βιετνάμ και την πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράκ από το 2003-2011.

Ξεπέρασαν σήμερα τις 100.000 οι θάνατοι στις ΗΠΑ εξαιτίας του κορονοϊού, μολονότι ο μέσος ημερήσιος αριθμός θανάτων μειώνεται, οι επιχειρήσεις επαναλειτουργούν και οι Αμερικανοί βγαίνουν από το lockdown σε ολόκληρη τη χώρα.

Περίπου 1.400 Αμερικανοί πέθαιναν καθημερινά κατά μέσο όρο τον Μάιο, αριθμός μικρότερος από την κορύφωση της πανδημίας τον Απρίλιο, όταν κατά μέσο όρο 2.000 άνθρωποι έχαναν τη ζωή τους κάθε μέρα. Ο αριθμός των θανάτων στις ΗΠΑ είναι υψηλότερος από τους θανάτους από την εποχική γρίπη που χρονολογείται την περίοδο 1957-1958, όταν 116.000 έχασαν τη ζωή τους.

Σε περίπου τρεις μήνες, οι θάνατοι από την Covid-19 υπερβαίνουν τον αριθμό των Αμερικανών που σκοτώθηκαν συνολικά στον πόλεμο της Κορέας, τον πόλεμο του Βιετνάμ και την πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράκ από το 2003-2011. Ο κορονοϊός έχει σκοτώσει περισσότερους ανθρώπους από όσους η επιδημία του AIDS από το 1981 έως το 1989.

Το σύνολο των κρουσμάτων στη χώρα είναι πάνω από 1,7 εκατομμύρια, ενώ ορισμένες νότιες Πολιτείες κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα αύξηση μολύνσεων.