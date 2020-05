Τεχνολογία - Επιστήμη

Αναβλήθηκε η πρώτη επανδρωμένη πτήση της SpaceX προς τον ISS

Η SpaceX, η ιδιωτική διαστημική εταιρεία του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Ελον Μασκ, αναγκάστηκε λόγω κακών καιρικών συνθηκών να αναβάλει σήμερα την προγραμματισμένη εκτόξευση δύο Αμερικανών αστροναυτών της NASA στο διάστημα, μια αποστολή που θα σηματοδοτούσε την πρώτη διαστημική πτήση αστροναυτών της NASA από αμερικανικό έδαφος τα τελευταία εννέα χρόνια.

Η αντίστροφη μέτρηση σταμάτησε λιγότερο από 17 λεπτά προτού ο πύραυλος SpaceX Falcon 9 εκτοξευθεί από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα, μεταφέροντας τον Μπομπ Μπένκεν και Νταγκ Χέρλεϊ, τα δύο μέλη του πληρώματος σε μια διαδρομή 19 ωρών με τη νέα κάψουλα Crew Dragon, με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Η επόμενη προσπάθεια εκτόξευσης ορίστηκε για το Σάββατο το απόγευμα.