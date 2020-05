Κόσμος

Κορονοϊός: επιπλέον 86 εκατομμύρια παιδιά απειλούνται από τη φτώχεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αύξηση του αριθμού των παιδιών τα οποία πλήττονται από τη φτώχεια εξαιτίας της πανδημίας γίνεται πραγματικότητα κυρίως στην Ευρώπη και στην κεντρική Ασία...

Ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας του κορονοϊού μπορεί να βυθίσει ως και 86 εκατομμύρια παιδιά ακόμη στη φτώχεια μέχρι το τέλος της χρονιάς, σύμφωνα με κοινή μελέτη της μη κυβερνητικής οργάνωσης Save the Children και της UNICEF.

Αν η πρόβλεψη επαληθευτεί, 672 εκατομμύρια παιδιά θα πλήττονται από τη φτώχεια παγκοσμίως περί τα τέλη του 2020, με άλλα λόγια ο αριθμός τους θα αυξηθεί κατά 15% σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά, διευκρινίζουν η μη κυβερνητική οργάνωση και η υπηρεσία του ΟΗΕ. Πάνω από τα δύο τρίτα των παιδιών αυτών ζουν στην υποσαχάρια Αφρική και στη νότια Ασία.

Η αύξηση του αριθμού των παιδιών τα οποία πλήττονται από τη φτώχεια εξαιτίας της πανδημίας γίνεται πραγματικότητα κυρίως στην Ευρώπη και στην κεντρική Ασία, σύμφωνα με την κοινή μελέτη, η οποία βασίζεται σε προβλέψεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και σε δημογραφικά δεδομένα από περίπου εκατό χώρες.

«Το εύρος των οικονομικών δυσκολιών με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι οικογένειες απειλεί τις προόδους που επιτεύχθηκαν εδώ και χρόνια στη μείωση της παιδικής φτώχειας και της στέρησης κρίσιμων υπηρεσιών», εκτίμησε η Χενριέτα Φορ, η διευθύντρια του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία, σύμφωνα με το κοινό δελτίο Τύπου της UNICEF και της ΜΚΟ.

Μόνο αν αναληφθεί άμεση και αποτελεσματική δράση «θα μπορέσουμε να περιορίσουμε την απειλή της πανδημίας για τις φτωχότερες χώρες και κάποια από τα πιο ευάλωτα παιδιά», τόνισε από την πλευρά της η Ίνγκερ Άσινγκ, η σουηδή επικεφαλής της Save the Children. Τα παιδιά είναι «πολύ ευάλωτα σε περιόδους πείνας, έστω σύντομης, και υποσιτισμού που μπορεί να τους δημιουργήσει προβλήματα για όλη τους τη ζωή», προειδοποίησε η Άσινγκ.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ και η ΜΚΟ απευθύνουν έκκληση προς τις κυβερνήσεις να επεκτείνουν τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και την προσφορά σχολικών γευμάτων, για να περιοριστούν οι συνέπειες της πανδημίας.