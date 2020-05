Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι - Αλεξανδρής στον ΑΝΤ1: περιμένουμε την ταυτοποίηση και την απόδειξη (βίντεο)

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 34χρονης μίλησε στον ΑΝΤ1 για την πορεία των ερευνών και τη μαυροφορεμένη γυναίκα που αναζητείται από τις Αρχές.

Σφίγγει ο κλοιός για την μαυροφορεμένη γυναίκα που επιτέθηκε με βιτριόλι στην 34χρονη στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, Νίκο Αλεξανδρή, υπάρχει μεγάλη πρόοδος στις έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό της δράστιδας.

Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο κ. Αλεξανδρής τόνισε ότι δεν αρκούν οι ενδείξεις που υπάρχουν, γι αυτό αναμένεται η ταυτοποίηση και η απόδειξη!

“Στην αρχή υπάρχει το σοκ της επίθεσης, αλλά περνώντας ο χρόνος ανασύρει μνήμες και τις μεταφέρει στην αστυνομία” είπε για την 34χρονη. “Το μυαλό του ανθρώπου μπορεί να φθάσει σε ασύλληπτα μονοπάτια που καταστρέφουν ζωές. Εξετάζονται ότι στοιχεία υπάρχουν” πρόσθεσε ο δικηγόρος της οικογένειας.

“Το δυσκολότερο είναι το μετά. Θα πρέπει να αποκαταστήσει ένα μεγάλος μέρος των βλαβών που έχει υποστεί, όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχικά. Έχει μακρύ δρόμο” κατέληξε.